Кросби, Малкин, Карлссон, Раст и Летанг сыграют против «Вашингтона». Они пропустили прошлый матч «Питтсбурга»

Кросби и Малкин примут участие в игре против «Вашингтона».

Нападающие «Питтсбурга » Сидни Кросби и Евгений Малкин , пропустившие прошлый матч команды, примут участие в игре против «Вашингтона».

Игра состоится сегодня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В матче также сыграют Брайан Раст, Эрик Карлссон , Паркер Уотерспун и Крис Летанг , пропустившие матч с «Вашингтоном» 11 апреля.

Как сообщает пресс-служба клуба, в игре не примут участие Бенжамин Киндел, Ноэль Аччари, Энтони Манта, Райан Ши и Коннор Клифтон. Статус игроков – «со дня на день».