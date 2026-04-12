Соркин о 2:3: «С «Авангардом» можно играть спокойно. Побеждает не всегда тот, кто владеет преимуществом. Надо быть просто хладнокровнее»
Соркин о 0-3 в серии с «Авангардом»: психологического давления нет.
Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметил, что хоккеисты команды должны хладнокровнее действовать в серии плей‑офф против «Авангарда».
Сегодня ЦСКА проиграл «Авангарду» со счетом 2:3 в овертайме третьего матча второго раунда. Счет в серии стал 3–0 в пользу омичей.
– Чего не хватило, чтобы выиграть матч?
– Не хватило забросить больше, чем соперник. Все так просто. Побеждает не всегда тот, кто владеет преимуществом. Надо быть просто хладнокровнее. С «Авангардом» можно играть спокойно.
– Счет 0-3 в серии давит на вас?
– Нам нужно выиграть следующий матч. Нам нельзя проигрывать, поэтому готовимся к следующей игре. Психологического давления нет, – сказал Соркин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Где-то уже слышали такое, правда тогда уже 0:4 в серии было! Играли лучше Авангарда, просто забить не получается! Не позорься, паренёк!
правильно - побеждает сильнейший!
Давайте ещё разок, спокойно с Авангардом!
Обменяют Соркина на Касселса. Инфа 146%!
Нефтехимик и то по солиднее выглядил
Макс, ну серьезно, бросать в пузо вратарю из любых позиций и говорить про какую-то игру. Играть-то можно, выигрывать нельзя.
Играть с Авангардом можно конечно, но Вас мы сделаем по любому. Пусть даже и 4:2, допускается, но итог всё равно будет в пользу Омска. Это 100%.
Позорники😁
цска позор,и ещё раз позорники столько моментов загубили
второй Белозеров, только бла-бла-бла
Белый хоть 6 очков в 5 матчах набрал против Авы
