Никитин о 2:3 от «Авангарда»: «Есть хорошие моменты, но результат не радует. Готовимся дальше»

Никитин высказался после матча ЦСКА в серии Кубка Гагарина с «Авангардом».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3 ОТ, 0-3).

– Есть хорошие моменты, но результат не радует. Готовимся дальше.

– Какие хорошие моменты выделите?

– 2:2 в основное – хороший момент. Проиграли в овертайме – плохой, – сказал Никитин.

«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол