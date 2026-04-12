Ги Буше о 3:2 с ЦСКА: «Получилось хорошее шоу. Встречались команды, которые здорово обороняются и классно играют. Обе заслужили того, чтобы матч перешел в овертайм»

Ги Буше высказался о матче «Авангарда» с ЦСКА в серии Кубка Гагарина.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался о третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0).

– Встречались две хорошие команды, которые здорово обороняются и классно играют. Получилось хорошее шоу. Обе команды заслужили того, чтобы матч перешел в овертайм. Так и получилось.

– По ходу матча перестал играть Александр Волков. Что с ним?

– Мы завтра посмотрим, какое у него состояние.

– Как вам игра Клима Костина в этой серии? Он словно старается что-то кому-то доказать.

– Я не буду говорить об игроках другой команды.

– Семен Чистяков, Вячеслав Войнов были замечены в раздевалке. Они могут появиться по ходу этой серии?

– Да, шанс есть, – сказал Буше.

