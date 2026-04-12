Ги Буше о 3:2 с ЦСКА: «Получилось хорошее шоу. Встречались команды, которые здорово обороняются и классно играют. Обе заслужили того, чтобы матч перешел в овертайм»

Ги Буше высказался о матче «Авангарда» с ЦСКА в серии Кубка Гагарина.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0).

– Встречались две хорошие команды, которые здорово обороняются и классно играют. Получилось хорошее шоу. Обе команды заслужили того, чтобы матч перешел в овертайм. Так и получилось.

 – По ходу матча перестал играть Александр Волков. Что с ним?

 – Мы завтра посмотрим, какое у него состояние.

 – Как вам игра Клима Костина в этой серии? Он словно старается что-то кому-то доказать.

 – Я не буду говорить об игроках другой команды.

 – Семен Чистяков, Вячеслав Войнов были замечены в раздевалке. Они могут появиться по ходу этой серии?

 – Да, шанс есть, – сказал Буше.

«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Кстати какого хрена сервисмен ЦСКА распускает руки на игроков Авангарда? Во время силового судак из ЦСКА схватил Чикони за шлем. Что происходит? И почему не было наказания?
Кстати какого хрена сервисмен ЦСКА распускает руки на игроков Авангарда? Во время силового судак из ЦСКА схватил Чикони за шлем. Что происходит? И почему не было наказания?
тоже обратил на это внимание. ни разу раньше такого не видел...и ведь всё сходит им с рук...зато авангардовцы молодцы,не поддаются на провокации...
Омск возьмёт кубок в этом сезоне, проклятие Никитина будет снято в этой серии, крепость Локомотива падет в следующей.
останется только заклятый соперник середины 2000х Металлург, но и он не устоит.
Авангард чрезвычайно силён, его время.
Лучше бы Чистый и Войнов не появлялись по ходу этой серии. Если вы понимаете, о чем я. )
Лучше бы Чистый и Войнов не появлялись по ходу этой серии. Если вы понимаете, о чем я. )
Ну так то серия ещё не закончена, ещё минимум одна игра будет, и если они вернутся к этой(очень надеюсь) последней игре с ЦСКА, то будет полегче остальным.
Ну так то серия ещё не закончена, ещё минимум одна игра будет, и если они вернутся к этой(очень надеюсь) последней игре с ЦСКА, то будет полегче остальным.
так то да, но может не стоит торопить их с выходом?
Материалы по теме
Плей-офф КХЛ: Радулову разбили лицо в Уфе, «Авангард» перетерпел ЦСКА – уже 3-0 в серии
12 апреля, 23:45
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
12 апреля, 17:40Видео
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
48 минут назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем