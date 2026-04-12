  • Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей… Тяжело нам с этим»
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей… Тяжело нам с этим»

Сучков высказался о матче «Салавата» против «Локомотива» в плей-офф.

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф против «Локомотива» (2:3, 0-3 в серии).

«После того, как мы сравнивали, соперники сразу же забивали – это, конечно, сбивало. Следующая смена после гола – самая важная. Я не помню, сразу забивали или нет, но это неприятно.

Травма Евгения Кузнецова не выбила нас из колеи. Конечно, не хватает каждого, но если на это не повлиять, нет смысла обращать на это внимание. Все бойцы, которые остались, все пластаются, все хотят выиграть.

Я не скажу, что мы сильно уступаем. Эти мелочи, где борьба, стыки…Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим, даже тяжело войти в прессинг, потому что сразу же шайба выходит, нам приходиться возвращаться, потом опять давление – это все силы», – сказал Сучков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Что значит «антихоккей», Егор? Вроде кулаками не машут, ногами шайбу тоже не пинают, те же клюшки, те же коньки. Какое-то интервью отчаяния. Салават не знает, как победить? Или не может?
Эта слабость идёт от тренера. Он абсолютно инертный. Иногда смотришь на него и думаешь, хоть одна мысль в голове у него есть? Он не умеет настроить команду на борьбу. Слабая тренерская харизма. Тот же Разин просто зрачками повращает, и все забегали. А этот........
Ты личный хейтер Козлова, что ли? Может, будешь как второй Тагир? Имея состав на порядок хуже прошлогоднего, команда играет на том же уровне.
Они даже сесть на них не дают!
Коварно и бессовестно отбрасывают шайбу вместо того, чтобы дать нам спокойно заехать в зону!
Прямо клюшками, прямо из своей зоны и в среднюю! Да ещё и так, чтобы не проброситься!
А потом забивают больше нас!
Так нечестно!!!
😭
А как ты хотел ? Как с Авто туда сюда катать без борьбы ?
Так надо тогда в хоккей уметь играть, чтобы "анти-" побеждать... Какие-то слова отчаяния. В трех играх забили две шайбы. Вот это антихоккей
Ну Спартаку это не мешало хотя бы забивать.
спартак этот салават вынес бы матчах в 6 максимум
Вообще не факт. Слишком силен Локо и на этом фоне СЮ выглядит слабо. Но со Спартаком Локо играл не на полную.
Да, опять троллейбус виноват, что семь периодов забросить не могли.
Как я в прошлом году писал о словах Ларионова: надо, видимо, Локомотиву втроем выходить на лед, чтобы шансы сразу уравнять
Лучше вратаря снять.
Это хоккей со стандартами победителя, к которым нужно вам стремиться, чтобы достичь успеха. Посмотри как играл сегодня Авангард с ЦСКА-те же стандарты. В хоккее, в футболе игра строится от обороны. Если будет строится от атаки, то это будет ночная лига.
Скоро так и Минск начнёт жаловаться. Не дают, понимаешь гады покатать в хоккейчик. Всё бьют, хитуют, провоцируют, шайбы когда надо отбрасывают, пространства мало дают. Ишь ты, не понимают в хоккее плей-оффом)
Это сказал сегодняшний симулянт. Всю игру падал как подкошенный
