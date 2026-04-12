Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей… Тяжело нам с этим»

Сучков высказался о матче «Салавата» против «Локомотива» в плей-офф.

Нападающий «Салавата Юлаева » Егор Сучков подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф против «Локомотива » (2:3, 0-3 в серии).

«После того, как мы сравнивали, соперники сразу же забивали – это, конечно, сбивало. Следующая смена после гола – самая важная. Я не помню, сразу забивали или нет, но это неприятно.

Травма Евгения Кузнецова не выбила нас из колеи. Конечно, не хватает каждого, но если на это не повлиять, нет смысла обращать на это внимание. Все бойцы, которые остались, все пластаются, все хотят выиграть.

Я не скажу, что мы сильно уступаем. Эти мелочи, где борьба, стыки…Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим, даже тяжело войти в прессинг, потому что сразу же шайба выходит, нам приходиться возвращаться, потом опять давление – это все силы», – сказал Сучков.