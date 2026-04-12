Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
Дмитрий Рябыкин высказался о травме Евгения Кузнецова.
Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о травме форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с ярославской командой (2:3, 0-3).
– Если Кузнецов не сможет продолжить серию с «Локомотивом» из‑за травмы, отсутствие Евгения станет большой потерей для «Салавата Юлаева»?
– Конечно, это будет большая потеря. Евгений – один из лидеров «Салавата Юлаева».
– При этом у Кузнецова показатель полезности «-4» и ни одного результативного действия в серии с «Локомотивом».
– Бывает и такое.
– Счет в серии 0-3, Уфу спасет только чудо?
– Думаю, у «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться, – сказал Рябыкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Что они проползли до второго раунда...с таким составом!🏒💥
Салават просто молочики💪💥👌
Целая пятерка... Салават играет в основном в три звена... Деньги Баширов не даёт...