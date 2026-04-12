Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»

Дмитрий Рябыкин высказался о травме Евгения Кузнецова.

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о травме форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с ярославской командой (2:3, 0-3).

– Если Кузнецов не сможет продолжить серию с «Локомотивом» из‑за травмы, отсутствие Евгения станет большой потерей для «Салавата Юлаева»?

 – Конечно, это будет большая потеря. Евгений – один из лидеров «Салавата Юлаева».

 – При этом у Кузнецова показатель полезности «-4» и ни одного результативного действия в серии с «Локомотивом».

 – Бывает и такое.

 – Счет в серии 0-3, Уфу спасет только чудо?

 – Думаю, у «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться, – сказал Рябыкин.

Когда Овечкин завершит карьеру?4714 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Да им (СЮ) уже надо дать медаль🥇 хотя бы только за то....☝️
Что они проползли до второго раунда...с таким составом!🏒💥
Салават просто молочики💪💥👌
Вот согласен, без всякого злорадства, какой была команда на старте и какая сейчас, как говорится, почувствуйте разницу!Так что, мое почтение и парням и Виктору Козлову.
Ну просто генералиссимус очевидность. Полностью разобранный Салават против топ состава Локомотива.
полностью разобранный Салават каким образом по твоему прошёл авто в 6 матчах? да и Локо еле еле в одну шайбу выигрывает из раза в раз.
Конечно определённая заслуга Салавата есть, что прошли Авто. Но тут скорее тркнерская победа Козлова над Заварухиным. Состав Авто сильнее состава Салавата.
Бесполезные игроки Салават Юлаев
Пименов
Хохряков
Горшков
Панинка
Стюарт
Целая пятерка... Салават играет в основном в три звена... Деньги Баширов не даёт...
Деньги Баширов уже "освоил"😂
е. кузнецов тоже ре шибко полезный игрок, мягко говоря. практически все голы с ним на площадке мы забили
А земля круглая? Думаю да...
Локо проходит СЮ на изи...видно же. Но мне такой хоккей не по нраву. Понимаю что на войне все методы хороши,но....
Материалы по теме
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
12 апреля, 17:10
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
12 апреля, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
12 апреля, 15:58Фото
