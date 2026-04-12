Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»

Дмитрий Рябыкин высказался о травме Евгения Кузнецова.

Бывший тренер «Локомотива » Дмитрий Рябыкин высказался о травме форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с ярославской командой (2:3, 0-3).

– Если Кузнецов не сможет продолжить серию с «Локомотивом» из‑за травмы, отсутствие Евгения станет большой потерей для «Салавата Юлаева»?

– Конечно, это будет большая потеря. Евгений – один из лидеров «Салавата Юлаева».

– При этом у Кузнецова показатель полезности «-4» и ни одного результативного действия в серии с «Локомотивом».

– Бывает и такое.

– Счет в серии 0-3, Уфу спасет только чудо?

– Думаю, у «Салавата Юлаева » нет шансов отыграться, – сказал Рябыкин.