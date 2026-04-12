  • Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
13

Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026

Форвард «Авангарда» Окулов набрал очки в 5-й игре плей-офф подряд.

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов набрал очки в 5-м матче плей-офф подряд. 

Сегодня омский клуб победил ЦСКА (3:2 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-0).

Окулов забил победный гол и сделал передачу. Он забросил шайбу в 5-й игре подряд.

Нападающий остался без очков только в одном матче в нынешнем плей-офф. Всего на его счету 13 (8+5) баллов в 8 играх. 

Ги Буше о переходе Окулова из ЦСКА: «Это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Они хотели получить Кэсселса, мы – Константина. Он подходит нашей философии»
 

Когда Овечкин завершит карьеру? 4713 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Костя всю серию классные приветы Есману передаёт. Молодец Костя!
Удачи тебе!✊ И побед!
Болельщик ЦСКА.
дай Бог дальше так, главный претендент на mvp
С такой игрой точно заберёт награду
Гуляев сделал гол, в плей-офф вообще по другому играть стал.
2 его конкурента сейчас не играют из-за травм. Подняли выше и дали больше времени. Гуля оказался к этому готов. Красава!
Сомнения конечно есть в том что Гуляев конкурент Семену или Войнову, при всем уважении к Гуляеву
Костя красавчик! Омск топ
Есман какая же ты мразь! Тьфу!
Константин Окулов передает горячий превед руководству ХК ЦСКА и лично Илье Петровичу Воробьеву
Просто красавчик 😍
Так держать 👏
Удачи в дальнейших играх 🤞
Унижает есмана и деклассирует😁
В АБ нет таких🤷
