Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026

Нападающий «Авангарда » Константин Окулов набрал очки в 5-м матче плей-офф подряд.

Сегодня омский клуб победил ЦСКА (3:2 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-0).

Окулов забил победный гол и сделал передачу. Он забросил шайбу в 5-й игре подряд.

Нападающий остался без очков только в одном матче в нынешнем плей-офф. Всего на его счету 13 (8+5) баллов в 8 играх.

Ги Буше о переходе Окулова из ЦСКА: «Это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Они хотели получить Кэсселса, мы – Константина. Он подходит нашей философии»

