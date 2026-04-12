«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол

«Авангард» победил ЦСКА в 3-м матче серии Кубка Гагарина.

«Авангард » победил ЦСКА (3:2 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 3-0 в пользу клуба из Омска.

Решающий гол забил Константин Окулов .

По 2 (1+1) очка в составе «Авангарда» набрали Джованни Фьоре , Окулов и Михаил Гуляев .

Следующая игра состоится 14 апреля.

Ги Буше о переходе Окулова из ЦСКА: «Это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Они хотели получить Кэсселса, мы – Константина. Он подходит нашей философии»