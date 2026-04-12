  • «Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол

«Авангард» победил ЦСКА в 3-м матче серии Кубка Гагарина.

«Авангард» победил ЦСКА (3:2 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 3-0 в пользу клуба из Омска.

Решающий гол забил Константин Окулов.

По 2 (1+1) очка в составе «Авангарда» набрали Джованни Фьоре, Окулов и Михаил Гуляев.

Следующая игра состоится 14 апреля.

Ги Буше о переходе Окулова из ЦСКА: «Это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Они хотели получить Кэсселса, мы – Константина. Он подходит нашей философии»

Когда Овечкин завершит карьеру?4713 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Авангард конечно очень обдуманно прошел по матчу. Поставили автобус на 3 периода, а в овертайме просто растоптали ЦСКА - 2:12 по броскам.
Карма Есмантовича в действии.
вот как можно было отдать Окулова?
ну зато Никитин теперь на лавке👌🏽
Карма Есмантовича в действии. вот как можно было отдать Окулова? ну зато Никитин теперь на лавке👌🏽
Когда его отдавали, у него было 5+11 в 36 матчах. Задним числом легко рассуждать.
Когда его отдавали, у него было 5+11 в 36 матчах. Задним числом легко рассуждать.
А это прям так ужасно? 0,5 очка за игру. Но возможно он сам уже хотел уйти.
Равная игра. И честно говоря думал что в третьем периоде у нас закончились силы. Но в овере просто не выходили из зоны москвичей. Отличная и очень важная победа. Гуляев сегодня отжег. А вот количество травм напрягает. Теперь Волков выбыл. Игру в Омск везти не нужно. Закройте серию в Москве пожалуйста)
Равная игра. И честно говоря думал что в третьем периоде у нас закончились силы. Но в овере просто не выходили из зоны москвичей. Отличная и очень важная победа. Гуляев сегодня отжег. А вот количество травм напрягает. Теперь Волков выбыл. Игру в Омск везти не нужно. Закройте серию в Москве пожалуйста)
Нене, там как раз отлично было видно как минут за пять еще до конца третьего периода ЦСКА язык повесил и на ободах уже катили в овертайм
Нене, там как раз отлично было видно как минут за пять еще до конца третьего периода ЦСКА язык повесил и на ободах уже катили в овертайм
Но ЦСКА в третьем очень неплохо играл. Наши больше оборонялись.
Правило бывших в действии
Ну Гуляев красавчик конечно. Г+П! Вот уж от кого не ждали что сегодня зарешает)
Причём реально хорошо смотрелся всю игру. Решающий гол конечно его заслуга на 70%. Взял, вбросил и побежал, что правильно, ибо все игроки ЦСКА на площадке не смогли смениться. Отскок на пятак удачный, но сам факт что Гуляев реально сыграл классно. Другой бы вбросил по тупому в зону, в надежде на отскок.
ЦСКА играли то неплохо. Но проблема как обычно одна - забивать в команде некому! Нету классных завершителей. Костин вообще редкостное днище, как хорошо что Авангард его слил. И чё он хотел в СА показать... Кроме того что толкаться он особо ничего не умеет.
Плюс, ЦСКА слишком много сил отдали в первые два периода, как мне показалось. И в ОТ просто встала команда, но и Авангард в овертайме поймал кураж какой-то, всю борьбу и отскоки почти забирали
А вообще, во всем виновата Северсталь. Магнитка на лайте катает с Торпедо, мы бьёмся на уровне минимум полуфинала с ЦСКА. Ак Барс неожиданно легко справляется с Минском, кто бы мог подумать. Локомотив ожидаемо укатывает Уфу..

Если серьёзно, классный матч, но столько потерь игроков, хочется дальше без травм.
Очень символично, что именно Окулов похоронил ЦСКА в этом ПО
Очень символично, что именно Окулов похоронил ЦСКА в этом ПО
Похоронило ЦСКА руководство команды со своей недальновидной политикой. Удивительно, как еше в ПО прошли...
Похоронило ЦСКА руководство команды со своей недальновидной политикой. Удивительно, как еше в ПО прошли...
В ПО пройти из 11 команд,много ума и сил не надо,учитывая,что там Лада и Сочи изначально за плоф не борятся,Драконы сами развалились
В третьем периоде были большим ЦСКА, чем сам ЦСКА. Прям совсем просто играли, армейцы поинтереснее смотрелись. Но в овере полностью забрали игру под себя, и использовали свой шанс. Молодцы!

P.S. Но ЦСКА все ближе. Хотелось бы, конечно, в 4-х играх закончить, но очень непросто будет. Ждем следующей игры.
Наших с победой 💪👍
Так держат и одержат решающую победу и желательно после завтра 🤞
Окулов, Маклауд, Гуляев 100 из 100, все красавцы 👍👍👍
Окулов - вот она замена Ткачева, с зарплатой в полтора раза ниже.
Окулов - вот она замена Ткачева, с зарплатой в полтора раза ниже.
А сколько сейчас личка у Окулова?
А сколько сейчас личка у Окулова?
В регулярке 87 очков в 78 играх и ПО 13 очков в 8 или что ты имел ввиду?
