«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
«Авангард» победил ЦСКА (3:2 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Счет в серии стал 3-0 в пользу клуба из Омска.
Решающий гол забил Константин Окулов.
По 2 (1+1) очка в составе «Авангарда» набрали Джованни Фьоре, Окулов и Михаил Гуляев.
Следующая игра состоится 14 апреля.
Ги Буше о переходе Окулова из ЦСКА: «Это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Они хотели получить Кэсселса, мы – Константина. Он подходит нашей философии»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
вот как можно было отдать Окулова?
ну зато Никитин теперь на лавке👌🏽
Причём реально хорошо смотрелся всю игру. Решающий гол конечно его заслуга на 70%. Взял, вбросил и побежал, что правильно, ибо все игроки ЦСКА на площадке не смогли смениться. Отскок на пятак удачный, но сам факт что Гуляев реально сыграл классно. Другой бы вбросил по тупому в зону, в надежде на отскок.
ЦСКА играли то неплохо. Но проблема как обычно одна - забивать в команде некому! Нету классных завершителей. Костин вообще редкостное днище, как хорошо что Авангард его слил. И чё он хотел в СА показать... Кроме того что толкаться он особо ничего не умеет.
Плюс, ЦСКА слишком много сил отдали в первые два периода, как мне показалось. И в ОТ просто встала команда, но и Авангард в овертайме поймал кураж какой-то, всю борьбу и отскоки почти забирали
Если серьёзно, классный матч, но столько потерь игроков, хочется дальше без травм.
P.S. Но ЦСКА все ближе. Хотелось бы, конечно, в 4-х играх закончить, но очень непросто будет. Ждем следующей игры.
Так держат и одержат решающую победу и желательно после завтра 🤞
Окулов, Маклауд, Гуляев 100 из 100, все красавцы 👍👍👍