  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
21

Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: по хиту против него не к чему придраться.

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3).

Форвард ярославцев Александр Полунин провел силовой прием у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках. Судьи не зафиксировали нарушение правил в этом эпизоде.

«По силовому приему против него не к чему придраться – все по правилам. Прыжка на Кузнецова не было – в подобном случае была бы неправильная атака.

Честно говоря, он с виду не сильно в него и попал. Я понимаю, если бы он разбежался в него метров с 10-15, а так он был рядом и в него воткнулся. И главное, что в руку попал, которую Кузнецов выставил.

Конечно, было болезненным, когда Кузнецов ударился о борт головой или копчиком. Но вообще создалось такое впечатление, что Кузнецов как балерина – в СКА у него было похожее, когда с ним пожестче играли. Стоит задать вопрос, как он тогда в Национальной хоккейной лиге играл, как он там жив остался, проиграв там больше 10 лет.

Я понимаю, есть такие, как Хельмут Балдерис, которые уходили от всех этих столкновений. Но тот уходил от них, потому что у него линзы были. А у Кузнецова я не знаю, есть ли они, только опыт», – сказал Зайцев. 

Когда Овечкин завершит карьеру?4607 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoЕвгений Кузнецов
Хельмут Балдерис
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoЛокомотив
Александр Зайцев
logoАлександр Полунин
травмы
ТАСС
logoНХЛ
logoСКА
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ровно те же мысли. Обычный силовой, коих в матче под 40 штук, Кузнецова буквально отправляет на носилки.
Ответ kenny_182
Переиграл)
Ответ Евгений Исаев
Я б сказал: перенюхал
Это последствия употребления кое чего,вот и стал травматичным.

В НХЛ то куда жестче играют
Ответ el shaarawy92
Я смотрю и вижу там человека из хоккея 70-х. Да преувеличиваю, но скорости там нет совсем. Физика там тоже околонулевая. В НХЛ он играл потому что катался. Сегодня видно, мышление осталось, но физически это уже даже не ВХЛ.
Ответ el shaarawy92
Тогда бы куча игроков в НХЛ стали бы такими же, а не играли до сих пор. Тут не в травматичности дело.
Чё, просто так он хотел бы, чтобы вернули европейский аэродромы? Больше пространство, меньше контакта - идеально. Не хочет Кузя под старость лет играть на полную катушку. Хорошо что СЮ попал не на ЦСКА, так бы его вообще там убили.
Он как профи закончился. Его нахождение на льду, это большая проблема и для него и для соперника. Это как выпустить любителя на площадку. Это просто опасно уже. Не понимаю зачем его подписывают.
Повалялся на льду, увезли на каталке медики, а потом пришёл смотреть матч????
Ответ TerraIncognita
у Кузи двойник был наверно ,он же хоккей смотрел .
Ответ о о
Электроники!
В НХЛ санаторно-курортное лечение в Лас-Вегасе))) Вот только на тамошнем лекарстве и выжил)))
Он просто сладенький
Ну хоть кто то не постеснялся правду матку про нюхача резануть, всё верно и по делу!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
