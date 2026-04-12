Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»

Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: по хиту против него не к чему придраться.

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом » (2:3, 0-3).

Форвард ярославцев Александр Полунин провел силовой прием у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках . Судьи не зафиксировали нарушение правил в этом эпизоде.

«По силовому приему против него не к чему придраться – все по правилам. Прыжка на Кузнецова не было – в подобном случае была бы неправильная атака.

Честно говоря, он с виду не сильно в него и попал. Я понимаю, если бы он разбежался в него метров с 10-15, а так он был рядом и в него воткнулся. И главное, что в руку попал, которую Кузнецов выставил.

Конечно, было болезненным, когда Кузнецов ударился о борт головой или копчиком. Но вообще создалось такое впечатление, что Кузнецов как балерина – в СКА у него было похожее, когда с ним пожестче играли. Стоит задать вопрос, как он тогда в Национальной хоккейной лиге играл, как он там жив остался, проиграв там больше 10 лет.

Я понимаю, есть такие, как Хельмут Балдерис, которые уходили от всех этих столкновений. Но тот уходил от них, потому что у него линзы были. А у Кузнецова я не знаю, есть ли они, только опыт», – сказал Зайцев.