Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3).
Форвард ярославцев Александр Полунин провел силовой прием у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках. Судьи не зафиксировали нарушение правил в этом эпизоде.
«По силовому приему против него не к чему придраться – все по правилам. Прыжка на Кузнецова не было – в подобном случае была бы неправильная атака.
Честно говоря, он с виду не сильно в него и попал. Я понимаю, если бы он разбежался в него метров с 10-15, а так он был рядом и в него воткнулся. И главное, что в руку попал, которую Кузнецов выставил.
Конечно, было болезненным, когда Кузнецов ударился о борт головой или копчиком. Но вообще создалось такое впечатление, что Кузнецов как балерина – в СКА у него было похожее, когда с ним пожестче играли. Стоит задать вопрос, как он тогда в Национальной хоккейной лиге играл, как он там жив остался, проиграв там больше 10 лет.
Я понимаю, есть такие, как Хельмут Балдерис, которые уходили от всех этих столкновений. Но тот уходил от них, потому что у него линзы были. А у Кузнецова я не знаю, есть ли они, только опыт», – сказал Зайцев.
Чё, просто так он хотел бы, чтобы вернули европейский аэродромы? Больше пространство, меньше контакта - идеально. Не хочет Кузя под старость лет играть на полную катушку. Хорошо что СЮ попал не на ЦСКА, так бы его вообще там убили.