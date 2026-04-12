У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар не поедет с командой на выезд из-за переломов лицевых костей и повреждения роговицы.
Сегодня он досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3 ОТ) из-за попадания шайбой в лицо.
Ранее стало известно, что «Колорадо» выиграл регулярный чемпионат НХЛ, обеспечив себе первое место в общей таблице. Клубу осталось провести 3 игры в регулярке.
Во время 2-матчевой выездной серии команда сыграет против «Эдмонтона» (14 апреля) и «Калгари» (15 апреля).
«Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар не сможет сопровождать команду в предстоящей двухматчевой выездной серии из-за переломов лицевых костей и абразии роговицы. На данный момент операция ему не требуется, ожидается, что он полностью восстановится.
В Эдмонтоне и Калгари команду будут тренировать помощники тренера Нолан Пратт и Дэйв Хэкстол», – говорится в сообщении «Эвеланш».
Здоровья Джареду остаётся только пожелать. И быстрого восстановления.
Скорее тогда там трещина...