У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд

Тренер «Колорадо» Беднар не поедет на выезд из-за переломов лицевых костей.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар не поедет с командой на выезд из-за переломов лицевых костей и повреждения роговицы.

Сегодня он досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3 ОТ) из-за попадания шайбой в лицо .

Ранее стало известно , что «Колорадо» выиграл регулярный чемпионат НХЛ , обеспечив себе первое место в общей таблице. Клубу осталось провести 3 игры в регулярке.

Во время 2-матчевой выездной серии команда сыграет против «Эдмонтона» (14 апреля) и «Калгари» (15 апреля).

«Главный тренер «Колорадо » Джаред Беднар не сможет сопровождать команду в предстоящей двухматчевой выездной серии из-за переломов лицевых костей и абразии роговицы. На данный момент операция ему не требуется, ожидается, что он полностью восстановится.

В Эдмонтоне и Калгари команду будут тренировать помощники тренера Нолан Пратт и Дэйв Хэкстол», – говорится в сообщении «Эвеланш».