  • У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
9

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар не поедет с командой на выезд из-за переломов лицевых костей и повреждения роговицы.

Сегодня он досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3 ОТ) из-за попадания шайбой в лицо

Ранее стало известно, что «Колорадо» выиграл регулярный чемпионат НХЛ, обеспечив себе первое место в общей таблице. Клубу осталось провести 3 игры в регулярке.

Во время 2-матчевой выездной серии команда сыграет против «Эдмонтона» (14 апреля) и «Калгари» (15 апреля).

«Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар не сможет сопровождать команду в предстоящей двухматчевой выездной серии из-за переломов лицевых костей и абразии роговицы. На данный момент операция ему не требуется, ожидается, что он полностью восстановится.

В Эдмонтоне и Калгари команду будут тренировать помощники тренера Нолан Пратт и Дэйв Хэкстол», – говорится в сообщении «Эвеланш».

Источник: соцсеть «Колорадо»
Капец ((
Здоровья Джареду остаётся только пожелать. И быстрого восстановления.
жесткач..... 🥺🥺🥺
Карма

«Мне наплевать, травмирован их вратарь или нет» (11 марта 2026)
Зачем соперникам столько информации? Травма верхней части тела и пусть гадают.
Вот так не повезло конечно! Здоровья!
"перелом лицевых костей" и не нужна операция??
Скорее тогда там трещина...
Ответ klimkamnev
"перелом лицевых костей" и не нужна операция?? Скорее тогда там трещина...
В хирургии нет диагноза «трещина». Есть перелом без смещения и со смещением.
Что у вас там происходит?
Как Хэкстол справляется с большинством... Может его тоже лучше дома оставить?
«Колорадо» выиграл регулярку НХЛ – в 4-й раз в истории клуба. Обладатели трофея Президента не берут Кубок Стэнли с 2013 года
10 апреля, 04:40
10 апреля, 04:40
«Колорадо» обеспечил себе 1-е место на Западе. «Эвс» сыграют со 2-й командой из зоны wild card в первом раунде Кубка Стэнли
8 апреля, 03:30
8 апреля, 03:30
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
48 минут назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
