Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»

Боб Хартли ответил на вопрос о сходстве с президентом России Путиным.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли ответил на вопрос о своем сходстве с президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня «Локомоти» победил «Салават» в третьем матче серии (3-0) второго раунда плей-офф со счетом 3:2.

– Я заметил интересную особенность. Вы всю жизнь преданы хоккею, сами наверняка играете до сих пор, наверное, любите возиться с детишками-хоккеистами, боретесь с лишним весом у игроков, не любите, когда люди сидят в мессенджерах, судя по запрету на них. Получается, вы очень сильно похожи на нашего президента. Что об этом думаете?

– Для меня как тренера, как и для всех тренеров, очень важно не только выигрывать матчи, но и заботиться о своих хоккеистах. Мы всегда хотим только лучшего для них, хотим, чтобы они развивались не только как игроки, но и как люди, поэтому, если можно кому-то помочь советом, всегда это делаю.

Если взять молодых ребят, с которыми работал в «Авангарде », очень много общался с Михеевым , Чинаховым, Грицюком. Сейчас они играют в НХЛ . С Ковальчуком провели многие годы. До сих пор постоянно с ними всеми общаемся, это показывает, что у нас образовались очень тесные, теплые отношения, – сказал Хартли.