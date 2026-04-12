Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что форвард Евгений Кузнецов в понедельник пройдет медицинское обследование.
Сегодня «Салават» проиграл «Локомотиву» в третьем матче серии (0-3) второго раунда плей-офф со счетом 2:3.
На 13‑й минуте первого периода Кузнецов попал под силовой прием Александра Полунина, ударился об борт и упал на лед. 33-летний хоккеист «Салавата» не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках.
– Мы провели хороший матч, отыгрывались. Была нацеленность на ворота, закрывали вратаря. Я доволен игрой.
– У Кузнецова серьезное повреждение?
– Посмотрим, завтра будет обследование, – сказал Козлов.
Кузнецов выложил фото после травмы с «Локомотивом»: «Будем биться до конца 💚 Спасибо за веру и поддержку!»