Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов сообщил, что форвард Евгений Кузнецов в понедельник пройдет медицинское обследование.

Сегодня «Салават» проиграл «Локомотиву» в третьем матче серии (0-3) второго раунда плей-офф со счетом 2:3.

На 13‑й минуте первого периода Кузнецов попал под силовой прием Александра Полунина, ударился об борт и упал на лед. 33-летний хоккеист «Салавата» не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках.

– Мы провели хороший матч, отыгрывались. Была нацеленность на ворота, закрывали вратаря. Я доволен игрой.

– У Кузнецова серьезное повреждение?

– Посмотрим, завтра будет обследование, – сказал Козлов.

Кузнецов выложил фото после травмы с «Локомотивом»: «Будем биться до конца 💚 Спасибо за веру и поддержку!»