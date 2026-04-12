Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
Агент Черных высказался о будущем вратаря «Автомобилиста» Аликина.
Агент Александр Черных высказался о будущем вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина.
Срок контракта голкипера с клубом рассчитан до 31 мая.
– Мы в диалоге с «Автомобилистом». Не понимаю, откуда появилась информация, что Аликин уходит из команды.
Мы только ждали новостей насчет тренерского штаба «Автомобилиста», и сейчас стало известно, что главным тренером стал Алексей Кудашов. Так что на следующей неделе Аликин будет определяться, и не исключаю, что он останется в «Автомобилисте».
– Аликина все устраивает в городе и в команде?
– Да, нас все устраивает. Люди, которые пишут, что Аликин должен обязательно уйти из «Автомобилиста», вводят болельщиков в заблуждение, – сказал Черных.
Когда Овечкин завершит карьеру?4713 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Евгений с Владимиром толковый вратарский тандэм. И с весьма хорошей перспективой именно в рабочей паре. Новый тренер и для вратарей принесёт пользу.
Вот к кому в Автомобилисте нет претензий так это к Аликину и Галкину к остальным очень много вопросов , пол команды точно надо менять
