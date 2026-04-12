Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»

Агент Черных высказался о будущем вратаря «Автомобилиста» Аликина.

Срок контракта голкипера с клубом рассчитан до 31 мая.

– Мы в диалоге с «Автомобилистом ». Не понимаю, откуда появилась информация, что Аликин уходит из команды.

Мы только ждали новостей насчет тренерского штаба «Автомобилиста», и сейчас стало известно, что главным тренером стал Алексей Кудашов . Так что на следующей неделе Аликин будет определяться, и не исключаю, что он останется в «Автомобилисте».

– Аликина все устраивает в городе и в команде?

– Да, нас все устраивает. Люди, которые пишут, что Аликин должен обязательно уйти из «Автомобилиста», вводят болельщиков в заблуждение, – сказал Черных.