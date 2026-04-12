Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»

Светлов поделился мыслями о будущем Овечкина.

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мыслями о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего капитана «Кэпиталс» по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом.

11 апреля в Питтсбурге болельщики «Пингвинс» устроили овацию Овечкину, на экране видеокуба показали ролик с отрывками матчей. Эта игра может стать последней для российского форварда в Питтсбурге.

«Всегда грустно, когда любой спортсмен завершает карьеру. Но спорт не вечен в этом плане, сколько бы рекордов человек ни ставил, всегда приходит момент, когда происходят последняя игра, последний выход на лед. Может, его здоровье и желание позволят ему продолжить играть.

Понятно, для любого спортсмена и болельщика эта церемония очень трогательна в том плане, что великий хоккеист рано или поздно должен закончить карьеру. Да, все хотят наслаждаться голами Александра и видеть его игру, но приходит время, когда нужно в конце ставить точку.

Мы все рады за Александра, что он забивает и ставит рекорды, тем более что он наш, динамовский воспитанник, гордимся тем, что он совершил», – сказал Светлов.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы Овечкин провел свой последний матч на профессиональном уровне в «Динамо».

«Любой воспитанник и любимец «Динамо» прощальный матч лучше бы сыграл дома. Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в Континентальной хоккейной лиге. Народ с удовольствием придет на его игры, для любого города это будет почетно», – добавил Светлов.