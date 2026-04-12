Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»

Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом».

Сегодня в России отмечается День космонавтики.

Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космос.

«Главная сила в человеке – это сила духа!» – написано на баннере.

«Настоящее искусство!

Шикарный баннер наших болельщиков», – говорится в сообщении «Салавата».

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» (3:2, 3-0) в матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

