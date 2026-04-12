Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
Хартли высказался о Радулове, получившем локтем в голову от Панина.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре команды в матче плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-0 в серии).
– Хорошая победа для команды, но сегодня было тяжело. Особенно второй и третий период, когда соперник оказывал большое давление и зажимал нас в зоне.
Исаев сделал много хороших спасений. Хорошо, что Каюмов забросил победную шайбу, рад победе, но наша команда может играть намного лучше.
– Как себя чувствует Радулов после болезненного удара в голову от Панина?
– У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть, – сказал Хартли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Для меня Радулов всегда будет образцом сильного боевого хокеиста, живущего в этой игре и отдающего всё ей. Такого хотят в каждой команде и ненавидят соперники.
слишком мяхко его встречают
Ооой госпадиии, всё лицо в кровь)) там чуть на губе кровушка то была, героя делаете совсем уж из него )
укусил новерно
По трансляции же вроде губа разбита.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Казань деньгами засыпала
Комментарий удален пользователем
Самое уживительное конечно это то, как они умудрились его просрать. Он ведь одним из лучших игроков в том составе был.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Неплохо горит, после следующего матча смотри арену в Уфе не сожги
Ну судя по счету серии, горят те кто пальцами не ковыряет.
