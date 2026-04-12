  • Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
15

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре команды в матче плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-0 в серии).

– Хорошая победа для команды, но сегодня было тяжело. Особенно второй и третий период, когда соперник оказывал большое давление и зажимал нас в зоне.

Исаев сделал много хороших спасений. Хорошо, что Каюмов забросил победную шайбу, рад победе, но наша команда может играть намного лучше.

– Как себя чувствует Радулов после болезненного удара в голову от Панина?

– У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть, – сказал Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Для меня Радулов всегда будет образцом сильного боевого хокеиста, живущего в этой игре и отдающего всё ей. Такого хотят в каждой команде и ненавидят соперники.
Ответ Viktor P._1116609285
слишком мяхко его встречают
Ооой госпадиии, всё лицо в кровь)) там чуть на губе кровушка то была, героя делаете совсем уж из него )
Ответ Stall2020
укусил новерно
По трансляции же вроде губа разбита.
Казань деньгами засыпала
Самое уживительное конечно это то, как они умудрились его просрать. Он ведь одним из лучших игроков в том составе был.
Неплохо горит, после следующего матча смотри арену в Уфе не сожги
Ну судя по счету серии, горят те кто пальцами не ковыряет.
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
12 апреля, 15:33
Козлов об удалении Панина: «Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил? Это эмоции. Вы знаете Григория. Он сегодня и полезные действия совершал»
12 апреля, 15:20
Кузнецов выложил фото после травмы с «Локомотивом»: «Будем биться до конца 💚 Спасибо за веру и поддержку!»
12 апреля, 14:39Фото
