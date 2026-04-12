Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре команды в матче плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-0 в серии).

– Хорошая победа для команды, но сегодня было тяжело. Особенно второй и третий период, когда соперник оказывал большое давление и зажимал нас в зоне.

Исаев сделал много хороших спасений. Хорошо, что Каюмов забросил победную шайбу, рад победе, но наша команда может играть намного лучше.

– Как себя чувствует Радулов после болезненного удара в голову от Панина?

– У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть, – сказал Хартли.