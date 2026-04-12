Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»

Варлов подвел итоги третьего матча «Салавата» против «Локомотива» в плей-офф.

Защитник «Салавата Юлаева » Сергей Варлов подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф против «Локомотива » (2:3, 0-3 в серии).

– Ключевым стал пропущенный гол в меньшинстве – они забили за 17 секунд. Чуть не дотерпели, неправильно сыграл эпизод: хотел поймать шайбу, в итоге закрыл обзор.

– Показалось, что дома команда в целом совершала больше ошибок в обороне, чем на выезде. Как будто меньше ответственности, а трибуны, наоборот, подталкивали играть активнее впереди.

– Конечно, у нас лучшие трибуны и болельщики – они гонят вперед. Но при этом нужно было реализовывать моменты и забивать.

– Счет в серии 0-3. Что нужно менять «Салавату», учитывая, что не все получается и в каждом компоненте чуть-чуть не хватает?

– Нужно сыграть ответственнее в обороне, меньше удаляться и больше бросать по воротам.

– С какими эмоциями выходить на следующий матч?

– С боевыми.

– Сегодня получился отличный бросок в касание. Почему не удается делать так чаще?

– Просто хорошо сложился эпизод: отдали удобную передачу, и у соперника защитник перекрыл обзор. Поэтому все получилось.

– То есть такие передачи нечасто доходят?

– Да, бывает, что шайба приходит, но чаще попадаем в ближайшего игрока. А здесь повезло – рядом не было нападающего соперника, удалось нормально бросить.

– В команде нет уныния?

– Нет, никакого. Конечно, есть разочарование после такой игры – ее можно было спокойно забирать. Если бы не тот гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно.

– Все три матча серии получились очень близкими и завершились с разницей в одну шайбу. Чего все-таки не хватает «Салавату Юлаеву», чтобы выигрывать?

– Наверное, не хватает голов. На выезде вообще мало забили, сейчас хотя бы две шайбы.

– Если учитывать, что за всю историю КХЛ только один раз команда отыгрывалась с 0:3 в серии, это звучит как приговор.

– Почему приговор? Нужно отыгрываться – значит, будем. В прошлом году отыгрались у «Спартака» с 1-3. Почему сейчас не можем с 0-3? СКА – такой пример уже был.

– Да, это был единственный случай.

– Значит, нужно повторить, – сказал Варлов.