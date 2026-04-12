7

Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»

Варлов подвел итоги третьего матча «Салавата» против «Локомотива» в плей-офф.

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф против «Локомотива» (2:3, 0-3 в серии).

– Ключевым стал пропущенный гол в меньшинстве – они забили за 17 секунд. Чуть не дотерпели, неправильно сыграл эпизод: хотел поймать шайбу, в итоге закрыл обзор.

– Показалось, что дома команда в целом совершала больше ошибок в обороне, чем на выезде. Как будто меньше ответственности, а трибуны, наоборот, подталкивали играть активнее впереди.

– Конечно, у нас лучшие трибуны и болельщики – они гонят вперед. Но при этом нужно было реализовывать моменты и забивать.

– Счет в серии 0-3. Что нужно менять «Салавату», учитывая, что не все получается и в каждом компоненте чуть-чуть не хватает?

– Нужно сыграть ответственнее в обороне, меньше удаляться и больше бросать по воротам.

– С какими эмоциями выходить на следующий матч?

– С боевыми.

– Сегодня получился отличный бросок в касание. Почему не удается делать так чаще? 

– Просто хорошо сложился эпизод: отдали удобную передачу, и у соперника защитник перекрыл обзор. Поэтому все получилось.

– То есть такие передачи нечасто доходят?

– Да, бывает, что шайба приходит, но чаще попадаем в ближайшего игрока. А здесь повезло – рядом не было нападающего соперника, удалось нормально бросить.

– В команде нет уныния?

– Нет, никакого. Конечно, есть разочарование после такой игры – ее можно было спокойно забирать. Если бы не тот гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно.

– Все три матча серии получились очень близкими и завершились с разницей в одну шайбу. Чего все-таки не хватает «Салавату Юлаеву», чтобы выигрывать?

– Наверное, не хватает голов. На выезде вообще мало забили, сейчас хотя бы две шайбы.

– Если учитывать, что за всю историю КХЛ только один раз команда отыгрывалась с 0:3 в серии, это звучит как приговор.

– Почему приговор? Нужно отыгрываться – значит, будем. В прошлом году отыгрались у «Спартака» с 1-3. Почему сейчас не можем с 0-3? СКА – такой пример уже был.

– Да, это был единственный случай.

– Значит, нужно повторить, – сказал Варлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
Салават Юлаев
КХЛ
Локомотив
Сергей Варлов
спокойно забирать ни разу не ведя в счете?
Да, а почему нет😁
ну, может поэтому и не хватает чего-то для победы, потому что оценивают ситуацию неверно. в третьем периоде шансы зацепить игру были, если бы костьми легли. но "спокойно забирать" - это не про сегодняшний матч. могли спокойно забирать - это вести с разницей в 2+ гола в третьем периоде, но проиграть в овере из-за глупых ошибок
Серега сегодня молорик. Про Гришу в открытую сказать не может, который уже всех достал своими действиями в самый ответственный момент. И Кузя тоже клоун, который привёз первую шайбу в наши ворота.
Серёга, бери на себя, бросай, не бойся, ищи щели у напов которые тебя прессингуют, не смотри на ущербного "капитана", "передающего опыт", удачи тебе, удачи команде!
Наша молодёжь может, и ты в их числе. Надо просто не бояться брать решения на себя, просто эти решения должны быть правильнее.
Надо соображать и действовать быстрее соперника. Пока отстаём, но надо развиваться.
бросай, не бойся😂
у чела 2 шайбы за 5 сезонов в КХЛ, конечно пусть бросает - это прям верняк🤣
Варлов в этом сезоне прямо раскрылся и совершил дикий прогресс по сравнению с прошлым сезоном - очень уверенно стал играть, перестал бояться и тормозить, к атакам стал уместно подключаться (неслыханное ранее дело!!!). Напоминает начало карьеры Ильи Никулина - в первые сезоны бесил болельщиков Динамо своими ошибками и удалениями, а потом превратился в одного из лучших защитников России не из НХЛ. Так что пусть Варлов действительно почаще бросает! Да это всем нашим защитникам надо делать, у нас же все забивать умеют.
