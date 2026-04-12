  Козлов об удалении Панина: «Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил? Это эмоции. Вы знаете Григория. Он сегодня и полезные действия совершал»
Козлов об удалении Панина: «Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил? Это эмоции. Вы знаете Григория. Он сегодня и полезные действия совершал»

Козлов высказался об удалении капитана «Салавата» Панина в матче плей-офф.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о 5-минутном удалении капитана команды Григория Панина за удар в голову нападающего «Локомотива» Александра Радулова в третьей игре серии плей-офф (2:3, 0-3).

В этом большинстве ярославцы забросили победную шайбу в матче. 

– Сегодня «Салават» был острее в атаке, но при этом допускал ошибки в обороне. Можно ли это объяснить нервозностью?

– Я это объясню тем, что «Локомотив» хорошо выходил из-под давления.

– В начале игры сегодня часто были потери, не получались атаки. Пока Варлов сам не создал два момента. Что думаете о нервозности нападающих?

– Я нервозности сегодня не увидел.

– Как прокомментируете игру Григория Панина? Болельщики не стесняются в выражениях.

– Они никогда не стеснялись в выражениях, когда мы проигрывали. И я понимаю, что, когда ты выигрываешь, а потом проигрываешь, все забывают, что ты сделал до этого. И это нормально.

Поэтому я всегда фильтрую то, что вы говорите, то, что болельщики говорят. Такая наша жизнь. Когда ты выигрываешь, ты герой. Проигрываешь – и все для тебя складывается неудачно.

– Но все-таки оставлять свою команду в пятиминутном меньшинстве, в плей-офф. Все видели, что удар был…

– Все-таки это эмоции. Вы знаете Григория. Вы знаете, что он сегодня и полезные действия совершал. Вы хотите, чтобы я капитана своего отхреначил?

– Нет. Просто что-то ответить болельщикам, чтобы они успокоились…

– Болельщики не успокоятся, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Какие такие эмоции у самого старого игрока в КХЛ еще и с капитанской повязкой?Такие игроки должны наоборот брать на себя ношу лидера и показывать молодняку как надо вести себя в таких ситуациях. Панин ж показал все наоборот , этот Гришка не меняется , у него с башкой беда , поскорее бы уже завершил карьеру в СЮ, надоел уже большинству болельщиков , худший капитан в истории клуба . Накипело, уже в который раз подводит команду на ровном месте , Воробьевский дуболом .
"Вы хотите, чтобы я капитана своего отхреначил?" - нет, зачем? Хочется такого простого "контракт расторгнут по соглашению сторон"
Хочу, чтобы отхреначил, хотя бы раз. Пусть не поможет, но нам приятно будет!
Первый матч серии, Панин не отрабатывает у ворот, Локомотив забивает. Второй матч серии, Панин снова не отрабатывает в обороне и Локомотив забивает. Сегодня все все видели.
А может это Березкин изначально оббежал Варлова как пешехода в первом матче?

Во втором матче надо тоже постараться, чтобы его крайним сделать в голе
Панин мерзавец, негодяй и вредитель! Не выпускай его послезавтра! Он, в важных играх, играет против нас, за противника...
Ну это типа, "если бы не Панин, мы бы 13:2 проиграли"
Ты Козлов думаешь не о клубе и не о победе. У тебя какие то отношения с бесполезным и бестолковым игроком команды, которые ты ставишь выше команды, выше результата, выше болельщиков.
На мой взгляд, в подобных ситуациях должен вмешиваться менеджмент клуба, и если ГТ ставит условия и свою репутацию в защиту подобной бестолочи, значит взял шмотки и в след за Паниным, а нам, соответственно искать ГТ, для которого результат выше личных отношений.
Я бы еще понял если бы он какую нибудь игровую ошибку сделал, а тут откровенно удар локтем в лицо. Для игрока с таким опытом это тупость или откровенное вредительство, тем более еще и капитан. Было бы очень хорошо, если бы закончил карьеру в этом году!
Все 20 лет своей карьеры начиная с Лады ПИВа Панин делал это. Лига должна была его давным давно изолировать от хоккея
Человек до сорока лет играл хоккей ,а правила игры не знают, колючку высоко нельзя поднимат а,многие игроки так и делают ,с 5 лет начинают играт и не умеют играт ,я считаю самый в спорте тупые игроки они ""хоккеисты"",очень мало одарённые хоккеисты.
Ну Виктор Николаевич, здесь не рядовой матч и Панин не юнец неопытный, он капитан и если не он то кто должен быть лучшим. Ох как не хочется всё это сейчас говорить, когда решалась судьба серии, но Панин взял и похоронил надежды и старания всех, вы конечно правильно не даёте в обиду, но и оправдывать его не за что.
Наконец то до тебя Марат дошло...
Что дошло? Я не собираюсь поливать команду или кого то грязью, но хотелось бы что бы каждый относился ответственно, Гриша много сделал для команды, но сегодня очень сильно подвёл в тот момент, когда нужно было не смотря ни на что сделать всё для победы. Глупый поступок, такие ошибки не допустимы, если хочешь победить в битве характеров.
похоже Козлов его сам боится..
Да он шестерка у игроков. На этом строится их особое к нему отношение)
Гриша придурок в Н степени.
Нет Виктор Николаевич, Панина нужно похвалить и премию выдать большую и Потаповым тоже премию.... А себе на пиджаке место приготовить для ордена от хабирова.... Одно утешение сегодня....забили.... Радость большая !!! А в итоге 3-0.... Какая боль, какая боль Локо Салават....
