Козлов об удалении Панина: «Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил? Это эмоции. Вы знаете Григория. Он сегодня и полезные действия совершал»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о 5-минутном удалении капитана команды Григория Панина за удар в голову нападающего «Локомотива» Александра Радулова в третьей игре серии плей-офф (2:3, 0-3).
В этом большинстве ярославцы забросили победную шайбу в матче.
– Сегодня «Салават» был острее в атаке, но при этом допускал ошибки в обороне. Можно ли это объяснить нервозностью?
– Я это объясню тем, что «Локомотив» хорошо выходил из-под давления.
– В начале игры сегодня часто были потери, не получались атаки. Пока Варлов сам не создал два момента. Что думаете о нервозности нападающих?
– Я нервозности сегодня не увидел.
– Как прокомментируете игру Григория Панина? Болельщики не стесняются в выражениях.
– Они никогда не стеснялись в выражениях, когда мы проигрывали. И я понимаю, что, когда ты выигрываешь, а потом проигрываешь, все забывают, что ты сделал до этого. И это нормально.
Поэтому я всегда фильтрую то, что вы говорите, то, что болельщики говорят. Такая наша жизнь. Когда ты выигрываешь, ты герой. Проигрываешь – и все для тебя складывается неудачно.
– Но все-таки оставлять свою команду в пятиминутном меньшинстве, в плей-офф. Все видели, что удар был…
– Все-таки это эмоции. Вы знаете Григория. Вы знаете, что он сегодня и полезные действия совершал. Вы хотите, чтобы я капитана своего отхреначил?
– Нет. Просто что-то ответить болельщикам, чтобы они успокоились…
– Болельщики не успокоятся, – сказал Козлов.
Во втором матче надо тоже постараться, чтобы его крайним сделать в голе
Ты Козлов думаешь не о клубе и не о победе. У тебя какие то отношения с бесполезным и бестолковым игроком команды, которые ты ставишь выше команды, выше результата, выше болельщиков.
На мой взгляд, в подобных ситуациях должен вмешиваться менеджмент клуба, и если ГТ ставит условия и свою репутацию в защиту подобной бестолочи, значит взял шмотки и в след за Паниным, а нам, соответственно искать ГТ, для которого результат выше личных отношений.