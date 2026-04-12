Козлов об удалении Панина: «Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил? Это эмоции. Вы знаете Григория. Он сегодня и полезные действия совершал»

Козлов высказался об удалении капитана «Салавата» Панина в матче плей-офф.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался о 5-минутном удалении капитана команды Григория Панина за удар в голову нападающего «Локомотива » Александра Радулова в третьей игре серии плей-офф (2:3, 0-3).

В этом большинстве ярославцы забросили победную шайбу в матче.

– Сегодня «Салават» был острее в атаке, но при этом допускал ошибки в обороне. Можно ли это объяснить нервозностью?

– Я это объясню тем, что «Локомотив» хорошо выходил из-под давления.

– В начале игры сегодня часто были потери, не получались атаки. Пока Варлов сам не создал два момента. Что думаете о нервозности нападающих?

– Я нервозности сегодня не увидел.

– Как прокомментируете игру Григория Панина? Болельщики не стесняются в выражениях.

– Они никогда не стеснялись в выражениях, когда мы проигрывали. И я понимаю, что, когда ты выигрываешь, а потом проигрываешь, все забывают, что ты сделал до этого. И это нормально.

Поэтому я всегда фильтрую то, что вы говорите, то, что болельщики говорят. Такая наша жизнь. Когда ты выигрываешь, ты герой. Проигрываешь – и все для тебя складывается неудачно.

– Но все-таки оставлять свою команду в пятиминутном меньшинстве, в плей-офф. Все видели, что удар был…

– Все-таки это эмоции. Вы знаете Григория. Вы знаете, что он сегодня и полезные действия совершал. Вы хотите, чтобы я капитана своего отхреначил?

– Нет. Просто что-то ответить болельщикам, чтобы они успокоились…

– Болельщики не успокоятся, – сказал Козлов.