  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Бобровский – самый разочаровавший игрок «Флориды» в сезоне НХЛ по версии The Athletic. Кучеров и Сорокин – наиболее ценные хоккеисты своих команд
26

Бобровский – самый разочаровавший игрок «Флориды» в сезоне НХЛ по версии The Athletic. Кучеров и Сорокин – наиболее ценные хоккеисты своих команд

Журналисты The Athletic назвали самых ценных и самых разочаровавших игроков всех клубов НХЛ в текущем регулярном чемпионате.

Лучшими игроками своих команд стали форвард «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин.

Кучеров набрал 128 (43+85) очков за 74 игры при полезности «плюс 44». Сорокин отразил 90,7% бросков в 54 матчах и входит в число претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярки.

Главным разочарованием сезона во «Флориде» назвали Сергея Бобровского. Он провел 52 игры, делая в среднем 87,6% сэйвов при коэффициенте надежности 3,07.

Бобровский – 14-й вратарь с 21 000+ сэйвов в регулярках НХЛ. Учет ведется с сезона-1955/56, рекорд у Бродера (28 928)

Когда Овечкин завершит карьеру?4713 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoНХЛ
рейтинги
logoИлья Сорокин
logoАйлендерс
logoФлорида
logoСергей Бобровский
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Честно, не стыдно Бобровского включать в рейтинг?🤦‍♂️ Почти вся защита была поломанной, треть лидеров тоже были на травмах. Половину регулярки играли практически наполовину АХЛовским составом и Боб крайний.
Мерзкий и необъективный рейтинг.
Ответ Максим Седов
ну если вратарь с такой зарплатой исполняет решето весь сезон, то почему бы и нет? или Бобра нельзя включать в антирейтинг, потому что он русский?
Ответ *MVP*
Я смотрел обзоры Флориды. К сожалению, там обороны нет. К вратарю в 3 из 4 шайб каждый матч претензий нет. Другое дело, что нельзя ж в антирейтинг Флориды поставить травмированных игрокоа. Но я бы выделил Форслинга - провалил сезон в нулину
Странно, а где Усы, Петерсон?
Ответ Сергей Косомов
а кто там в Торонто разочарование в статье "Атлетика"?
Огласите весь список пожалуйста
В принципе, нормальный рейтинг. Сами всегда все говорят вратарь это пол команды, вратарь это вообще неприкасаемый человек. Ну вот. Заслуженно.
Ответ el ruso guapo
А Экблад, Верхеге не разочарования?Ожидалось, что Верхэге будет набирать около очка за игру, как предыдущие 2 сезона перед подписанием, а статистика просела еще и дикие минусы в последних двух сезонах.
Ответ Delightful
Мне нравится Верхеге ещё со времен, когда он играл за Молний. Но график очко за игру — точно его. Какое-то время он на нем может и держался — но это скорее очень удачное совпадение.
У Айлов думаю самый разочаровавший... Андерс Ли ... наиграл на 31 шайбу а забил всего 19...
У Сент-Луиса Биннингтон ... в то время как его напарник Хофер имеет Xg +11,9, он выдал "-19,7". А сыграли примерно одинаковое количество матчей
Не знаю, имеет ли смысл защищать сейчас Бобровского. Я его защищал комментариями в момент получения контракта в 10 миллионов. А теперь у него два кубка Стэнли — можно сделать селфи для Аилетик с двумя колечками на пальцах (ну, вы поняли на каких)
87,7% отраженных и 3,07 пропущенных, на фоне трех финалов. - абсолютный провал как игрока так и команды.
При этом Бобровский выиграл 27 матчей из 51 в старте (53% побед), а у его сменщика Тарасова только 11 из 29 (38%).
бобровский три года подряд играл в финале. в этом году вылетела вся основана пантер. виноват боб. странно это.
при чем тут Флорида, и внезапно посреди статьи Кучеров и Сорокин?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
