Бобровский – самый разочаровавший игрок «Флориды» в сезоне НХЛ по версии The Athletic. Кучеров и Сорокин – наиболее ценные хоккеисты своих команд
Журналисты The Athletic назвали самых ценных и самых разочаровавших игроков всех клубов НХЛ в текущем регулярном чемпионате.
Лучшими игроками своих команд стали форвард «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин.
Кучеров набрал 128 (43+85) очков за 74 игры при полезности «плюс 44». Сорокин отразил 90,7% бросков в 54 матчах и входит в число претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярки.
Главным разочарованием сезона во «Флориде» назвали Сергея Бобровского. Он провел 52 игры, делая в среднем 87,6% сэйвов при коэффициенте надежности 3,07.
Бобровский – 14-й вратарь с 21 000+ сэйвов в регулярках НХЛ. Учет ведется с сезона-1955/56, рекорд у Бродера (28 928)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Мерзкий и необъективный рейтинг.
У Сент-Луиса Биннингтон ... в то время как его напарник Хофер имеет Xg +11,9, он выдал "-19,7". А сыграли примерно одинаковое количество матчей