Бобровский – самый разочаровавший игрок «Флориды» в сезоне НХЛ по версии The Athletic. Кучеров и Сорокин – наиболее ценные хоккеисты своих команд

Бобровский стал разочарованием сезона НХЛ во «Флориде» по версии The Athletic.

Журналисты The Athletic назвали самых ценных и самых разочаровавших игроков всех клубов НХЛ в текущем регулярном чемпионате.

Лучшими игроками своих команд стали форвард «Тампы » Никита Кучеров и голкипер «Айлендерс » Илья Сорокин .

Кучеров набрал 128 (43+85) очков за 74 игры при полезности «плюс 44». Сорокин отразил 90,7% бросков в 54 матчах и входит в число претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярки.

Главным разочарованием сезона во «Флориде » назвали Сергея Бобровского . Он провел 52 игры, делая в среднем 87,6% сэйвов при коэффициенте надежности 3,07.

Бобровский – 14-й вратарь с 21 000+ сэйвов в регулярках НХЛ. Учет ведется с сезона-1955/56, рекорд у Бродера (28 928)