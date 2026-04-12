Кузнецов выложил фото после травмы с «Локомотивом»: «Будем биться до конца 💚 Спасибо за веру и поддержку!»
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов выложил фотографию в соцсетях после травмы в матче второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3).
33-летний игрок попал под силовой прием Александра Полунина и досрочно завершил встречу – его увезли на носилках.
«Будем биться до конца 💚 Спасибо за веру и поддержку!» – сказано в сообщении Кузнецова.
В текущем плей-офф FONBET КХЛ он набрал 2 (1+1) очка в 6 матчах при полезности «минус 1» и 21:46 в среднем на льду.
Фото: t.me/kuzy9292
Когда Овечкин завершит карьеру?4713 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
Безусловно, здоровья, но... это не дело.
А вообще странно: то на носилках унесли, а-ля "полная gave over", то уже, условно, через 5 минут фоточки и постики выкладывает... В этом весь Кузя.
Надеюсь обойдется все.