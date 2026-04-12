Кузнецов выложил фото после травмы с «Локомотивом»: «Будем биться до конца 💚 Спасибо за веру и поддержку!»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов выложил фотографию в соцсетях после травмы в матче второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3).

33-летний игрок попал под силовой прием Александра Полунина и досрочно завершил встречу – его увезли на носилках.

«Будем биться до конца 💚 Спасибо за веру и поддержку!» – сказано в сообщении Кузнецова.

В текущем плей-офф FONBET КХЛ он набрал 2 (1+1) очка в 6 матчах при полезности «минус 1» и 21:46 в среднем на льду.

Фото: t.me/kuzy9292

Плющев о травме Кузнецова: «Была атака игрока, не владеющего шайбой – это 2 минуты. Неудивительно, что судьи не отреагировали – у нас судят по-разному»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
Евгений, извини без тебя игроки Салавата отыграли матч агрессивней и настырней ,с опасными моментами у ворот Локомотива и пару забили ,в конце матча творил чудеса в игре Исаев !
Кузя симулянт, Панин мерзавец!
Ответ Punisher62
Кузя симулянт, Панин мерзавец!
И это плюсуют?
Ответ Kirill Lebedev
И это плюсуют?
Плюсуют любители Ярославского театра балеты имени Радулова
"Спасибо за веру и поддержку!"... и за сезон", судя по такой игре и склонности к травмированию.
Безусловно, здоровья, но... это не дело.

А вообще странно: то на носилках унесли, а-ля "полная gave over", то уже, условно, через 5 минут фоточки и постики выкладывает... В этом весь Кузя.
Я дико извиняюсь, но клоун, в этом весь Кузя.
Кузя клоун... Панин неодыкват.... Потапов друг всех болельщиков....
Хоть он и не очень приятен мне, но пожелаю только здоровья, скорейшего выздоровления!
Надеюсь обойдется все.
Надо играть. Если акцентировать все действия на битву не чего не выйдет, они ребята помощнее, да и судьи им в помощь, один уже сегодня добился, получилось до конца, вернее конец.
