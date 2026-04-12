Кузнецов выложил фото после травмы с «Локомотивом»: «Будем биться до конца 💚 Спасибо за веру и поддержку!»

Кузнецов выложил фото после травмы с «Локомотивом»: будем биться до конца.

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов выложил фотографию в соцсетях после травмы в матче второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом » (2:3, 0-3).

33-летний игрок попал под силовой прием Александра Полунина и досрочно завершил встречу – его увезли на носилках.

«Будем биться до конца 💚 Спасибо за веру и поддержку!» – сказано в сообщении Кузнецова.

В текущем плей-офф FONBET КХЛ он набрал 2 (1+1) очка в 6 матчах при полезности «минус 1» и 21:46 в среднем на льду.

Плющев о травме Кузнецова: «Была атака игрока, не владеющего шайбой – это 2 минуты. Неудивительно, что судьи не отреагировали – у нас судят по-разному»