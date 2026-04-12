Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона

Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы.

Защитник «Монреаля » Ноа Добсон получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:5) и пропустит минимум две недели.

26-летний хоккеист пройдет повторное обследование в конце апреля.

В этом сезоне Добсон провел 80 матчей и набрал 47 (12+35) очков при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 22:29.

«Канадиенс» вызвали из АХЛ 21-летнего Давида Райнбахера . На его счету 57 матчей за «Лаваль» и 24 (5+19) результативных действия при полезности «плюс 18».

