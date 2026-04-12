  • Хартли про 0 голов у Сурина за 8 матчей в Кубке Гагарина: «Плей‑офф – мужская война, молодые не всегда входят туда здорово. Он ищет свою игру и делает много хорошего»
Хартли про 0 голов у Сурина за 8 матчей в Кубке Гагарина: «Плей‑офф – мужская война, молодые не всегда входят туда здорово. Он ищет свою игру и делает много хорошего»

Хартли о безголевой серии Сурина в Кубке Гагарина: плей‑офф – мужская война.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал безголевую серию Егора Сурина в Кубке Гагарина.

Ярославцы победили в третьем матче серии второго раунда с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-0). В восьми матчах плей‑офф Сурин не забросил ни одной шайбы, набрав 0+2 очка.

– Мы слишком много позволяли им проходить среднюю зону и играть в нашей, давить на наших защитников. Будем стараться, чтобы в следующей игре этого не было.

– Сурин не может забить в плей‑офф, с чем это связано?

– Егор – молодой игрок, а плей‑офф – мужская война. Молодые не всегда туда входят здорово. Он, как и Жаровский, ищет свою игру, делает много хорошего. Но забивать голы тяжелее, чем в регулярном чемпионате, – сказал Хартли.

Форвард «Локомотива» Сурин: «Голы не главное в плей-офф. Можно забить один, но победный в финале, и тебя никто не спросит, что и как было»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Сурин копит силы на Авангард
В системе Локомотива в принципе непросто забивать много, этакая Каролина для КХЛ
В системе Локомотива в принципе непросто забивать много, этакая Каролина для КХЛ
вопрос в другом, что егорий снизил к себе требования и сейчас как и береза балласт в топ-6
вопрос в другом, что егорий снизил к себе требования и сейчас как и береза балласт в топ-6
Какие к Березкину вопросы? Гол в первом матче, если не смотрели, он сделал.
Боб Великий тренер, какие вопросы. Когда на Минск арене по видео поздравлял Стася с 1000, арена громко приветствовала его.
Да не важно кто.
Важно что всегда в команде есть кому делать результат.
Локомотив в этом плане упакован, молодцы.
В Салавате всегда вся надежда на чудо, к сожалению...
У нас один международный авантюрист утверждает, что кто приезжал в его потешную сборную 25, тот в плей-офф достигает грандиозных успехов. Для справки: Сурин приезжал, а Радулов отказался. Шарлатан, однако!!!
Думаю что некоторый набор требований к Егору от Хартли имеют связь с более низкой результативностью его.
Какие его годы, все нужно узнать и испытать в этой игре. Результат придет, верю
Просто в плей-офф некоторые только начинают играть.
Отсюда и молодые, которые блистали в регулярке, вянут, отсюда и фееричные команды типа Севы нервно курят, отсюда и счета 3-0 в сериях.
Козлов после 0:2 от «Локомотива»: «Меня устраивает игра лидеров «Салавата». Мы прошли в плей‑офф благодаря им»
10 апреля, 21:57
Хартли после 2:0 с «Салаватом»: «В плей-офф неважно, сколько ты забиваешь. Не нужно подкрашивать помаду, главное, чтобы была победа»
10 апреля, 19:59
Козлов о 0:2 от «Локомотива»: «Взломать их оборону тяжело. У нас были моменты на контратаках. Забили бы один гол, кто знает, как все повернулось бы»
10 апреля, 19:53
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
46 минут назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем