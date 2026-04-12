Хартли про 0 голов у Сурина за 8 матчей в Кубке Гагарина: «Плей‑офф – мужская война, молодые не всегда входят туда здорово. Он ищет свою игру и делает много хорошего»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал безголевую серию Егора Сурина в Кубке Гагарина.
Ярославцы победили в третьем матче серии второго раунда с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-0). В восьми матчах плей‑офф Сурин не забросил ни одной шайбы, набрав 0+2 очка.
– Мы слишком много позволяли им проходить среднюю зону и играть в нашей, давить на наших защитников. Будем стараться, чтобы в следующей игре этого не было.
– Сурин не может забить в плей‑офф, с чем это связано?
– Егор – молодой игрок, а плей‑офф – мужская война. Молодые не всегда туда входят здорово. Он, как и Жаровский, ищет свою игру, делает много хорошего. Но забивать голы тяжелее, чем в регулярном чемпионате, – сказал Хартли.
Важно что всегда в команде есть кому делать результат.
Локомотив в этом плане упакован, молодцы.
В Салавате всегда вся надежда на чудо, к сожалению...
Какие его годы, все нужно узнать и испытать в этой игре. Результат придет, верю
Отсюда и молодые, которые блистали в регулярке, вянут, отсюда и фееричные команды типа Севы нервно курят, отсюда и счета 3-0 в сериях.