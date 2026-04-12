Хартли о безголевой серии Сурина в Кубке Гагарина: плей‑офф – мужская война.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли прокомментировал безголевую серию Егора Сурина в Кубке Гагарина.

Ярославцы победили в третьем матче серии второго раунда с «Салаватом Юлаевым » (3:2, 3-0). В восьми матчах плей‑офф Сурин не забросил ни одной шайбы, набрав 0+2 очка.

– Мы слишком много позволяли им проходить среднюю зону и играть в нашей, давить на наших защитников. Будем стараться, чтобы в следующей игре этого не было.

– Сурин не может забить в плей‑офф, с чем это связано?

– Егор – молодой игрок, а плей‑офф – мужская война. Молодые не всегда туда входят здорово. Он, как и Жаровский , ищет свою игру, делает много хорошего. Но забивать голы тяжелее, чем в регулярном чемпионате, – сказал Хартли.

