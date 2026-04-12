  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
16

Ларионов о травме сына: «Будет готовиться к сезону в Лос-Анджелесе. Он сделал операцию после разговора с Василевским из «Тампы» – все прошло успешно»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с травмой своего сына Игоря Ларионова-младшего.

27-летний форвард не играл с середины декабря из-за повреждения. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 6 (2+4) очков за 24 матча.

– Как самочувствие вашего сына, форварда СКА Игоря Ларионова? На днях он перенес операцию. Он вернется в следующем сезоне?

– Операция прошла в понедельник. В четверг с ним разговаривал. Сын находится под наблюдением врачей. Там все в порядке. 10 недель будет идти восстановление. А дальше – подготовка к новому сезону. И я не сомневаюсь, что он будет в полном порядке.

Мы очень долго искали разные пути восстановления. К сожалению, все блокады и прочие методы не помогали. После его разговора с Андреем Василевским из «Тампы», который перенес такую же операцию, сын решил сделать то же самое.

Все прошло успешно. Он будет готовиться к новому сезону у себя в Лос-Анджелесе, – сказал Ларионов.

Давыдов о Ларионове: «В интернете Игорь обсуждает все – ИИХФ, НХЛ, мировые турниры, футбол. А о СКА – самый минимум. Странная ситуация»

Когда Овечкин завершит карьеру?4712 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoНХЛ
logoСКА
logoИгорь Ларионов-младший
травмы
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoМатч ТВ
logoТампа-Бэй
logoАндрей Василевский
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У себя в Лос Анжелесе). Может пусть и играет у себя?
Кому он там то нужен?)) Он ВХЛ то не потянет
Ему и нашивку «С» еще дадут))
Сыночка корзиночка, нулевой игрок, в порядке он не будет даже если ему руки Гретцки пришить во время операции
Так мб там и останется? Такой самородок всем пригодится 🤣
У СЕБЯ В ЛОС-АНХЕЛЕСЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
там вам не тут !!!!!!!!!!!!!!!
в каком это порядке он будет?
не в СКА, надеюсь?((
всё зависит от того где будет отец
Не надейтесь.
А почему же не у нас? Такой вопрос в лоб журналист не может задать Профессору?
Как же это противно читать )
В звене с Кепме и Панариным?
Андрей Василевский из Тампы и ...Игорь Ларионов мл.... хоккеисты.
так он же со ска заключил на год, вместе с отцом будут )
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
