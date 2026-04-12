Ларионов о травме сына: «Будет готовиться к сезону в Лос-Анджелесе. Он сделал операцию после разговора с Василевским из «Тампы» – все прошло успешно»

Ларионов о травме сына: будет готовиться к сезону в Лос-Анджелесе.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с травмой своего сына Игоря Ларионова-младшего .

27-летний форвард не играл с середины декабря из-за повреждения. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 6 (2+4) очков за 24 матча.

– Как самочувствие вашего сына, форварда СКА Игоря Ларионова? На днях он перенес операцию. Он вернется в следующем сезоне?

– Операция прошла в понедельник. В четверг с ним разговаривал. Сын находится под наблюдением врачей. Там все в порядке. 10 недель будет идти восстановление. А дальше – подготовка к новому сезону. И я не сомневаюсь, что он будет в полном порядке.

Мы очень долго искали разные пути восстановления. К сожалению, все блокады и прочие методы не помогали. После его разговора с Андреем Василевским из «Тампы », который перенес такую же операцию, сын решил сделать то же самое.

Все прошло успешно. Он будет готовиться к новому сезону у себя в Лос-Анджелесе, – сказал Ларионов .

