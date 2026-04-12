Агент Кузнецова о состоянии игрока после травмы с «Локомотивом»: «Я с ним разговаривал. Все нормально, вроде обошлось»

Агент Кузнецова о состоянии игрока после травмы: все нормально, обошлось.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова , прокомментировал состояние игрока после травмы.

33-летний нападающий попал под силовой прием Александра Полунина и досрочно завершил матч второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом » (2:3, 0-3).

«Я с ним разговаривал. Вроде, все нормально, обошлось», – сказал Бабаев .

В текущем плей-офф FONBET КХЛ Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в 6 матчах при полезности «минус 1».

Плющев о травме Кузнецова: «Была атака игрока, не владеющего шайбой – это 2 минуты. Неудивительно, что судьи не отреагировали – у нас судят по-разному»