Агент Кузнецова о состоянии игрока после травмы с «Локомотивом»: «Я с ним разговаривал. Все нормально, вроде обошлось»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, прокомментировал состояние игрока после травмы.
33-летний нападающий попал под силовой прием Александра Полунина и досрочно завершил матч второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3).
«Я с ним разговаривал. Вроде, все нормально, обошлось», – сказал Бабаев.
В текущем плей-офф FONBET КХЛ Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в 6 матчах при полезности «минус 1».
Кузнецова увезли на носилках – получил травму после обычного силового
Плющев о травме Кузнецова: «Была атака игрока, не владеющего шайбой – это 2 минуты. Неудивительно, что судьи не отреагировали – у нас судят по-разному»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
22 комментария
Видимо ни чего нового. Устал, надоело, закосил. В СКА он этот трюк исполнял частенько.
Полностью согласен.
Кузя еще одну шайбу прощелкал и решил самовыпилиться повесив удаление на соперника. Судьи не купились. Всё
Я офигел, когда прочитал, что Кузнецову всего 33 года, думал намного больше. Это он на 7 лет моложе Ови, получается. Только Александр до сих пор лучший бомбардир Вашингтона, а Кузя уже пару лет как сбитый летчик
Просто, пиво лучше "беговой" дорожки)
просто решил отдохнуть от игры. лудьше бы не выходил совсем
Соседи, надеюсь Вам теперь понятно, почему Кузнецов не подошел Магнитке (а до этого Вашингтону, Каролине, СКА). Его желание и запал быстро угасает. А через "не могу" он не способен играть. Видимо пагубная привычка его окончательно победила. Желаю вам зацепиться за серию. А без Кузи даже лучше.
Ну по эпизоду там не с чего было до носилок дело доводить.Актёр Кузя так себе, просто играть уже не хочет.
Сейчас всё более понятно становиться ,что РБ зря приглашал Кузнецова в Кхл и побаловал его огромным контрактом ,он там пользы не принёс - получилось ,что просто за фамилию! Металлургу не пригодился и в Салавате играть на полную "катушку " сил совсем не хватает, да же писали -тренировки пропускает команды ! Кузнецов больше бы оставил о своей игре положительного мнения, если бы завершил с хоккеем ранее !
Пусть лежит лечиться от всего.... Салават без него в игре с Локо хотя бы начал забивать.... И вообще про кузю такие непонятные разговоры, как будто он с неба звезду поймал... А так посредственный игрок, тот же Радулов во много раз больше пользы приносит....
сравнивать радула и наркомана - это прям издевательство
Согласен хотя одному 33, а другому 39...
ненадо его и Панина тоже
Ничего, послезавтра на шоу посмеются вместе с Паниным
