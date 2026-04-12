Агент Овечкина: «Вашингтон» будет до конца биться за плей-офф. К сожалению, не все зависит от команды»
Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, прокомментировал шайбу капитана «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:3).
«Рады за очередную шайбу Александра. Сейчас очень важный период сезона, борьба за плей-офф. Команда будет биться до конца. Но, к сожалению, не все зависит от самого «Вашингтона».
Ребята будут стараться выиграть оставшиеся встречи», – сказал Чистяков.
«Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 91 очко за 80 игр. Последнее вакантное место в плей-офф удерживает «Филадельфия» – 94 очка после 80 матчей.
Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
