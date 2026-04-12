Агент Овечкина: «Вашингтон» будет до конца биться за плей-офф. К сожалению, не все зависит от команды»

Агент Овечкина: «Вашингтон» будет до конца биться за плей-офф.

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина , прокомментировал шайбу капитана «Вашингтона » в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:3).

«Рады за очередную шайбу Александра. Сейчас очень важный период сезона, борьба за плей-офф. Команда будет биться до конца. Но, к сожалению, не все зависит от самого «Вашингтона».

Ребята будут стараться выиграть оставшиеся встречи», – сказал Чистяков .

«Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 91 очко за 80 игр. Последнее вакантное место в плей-офф удерживает «Филадельфия» – 94 очка после 80 матчей.

