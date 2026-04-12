Плющев о травме Кузнецова: «Была атака игрока, не владеющего шайбой – это 2 минуты. Неудивительно, что судьи не отреагировали – у нас судят по-разному»
Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3).
Форвард ярославцев Александр Полунин провел силовой прием у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках.
«Излишней грубости, в общем-то, там не было, но была атака игрока, не владеющего шайбой. Кузнецов не ожидал силового приема, что и привело к травме.
Как я понял, судьи никак не отреагировали на этот эпизод, что неудивительно – у нас судят по-разному. Вообще, атака игрока, не владеющего шайбой, – это две минуты», – сказал Плющев.
Когда Овечкин завершит карьеру?4667 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А слушать Плющева, как эксперта- только время тратить.
Несколько лет назад было правило, поздняя атака. Сейчас такой формулировки нет. Хороший хит.
Дети #8 заржут увидев это!)
Кузе здоровья.
Плющева в бан. У него, что не коммент, то КХЛ дно, рос хоккей идет туда же… странно, что он еще не начал говорить, что один и может все исправить.