Плющев о травме Кузнецова: «Была атака игрока, не владеющего шайбой – это 2 минуты. Неудивительно, что судьи не отреагировали – у нас судят по-разному»

Плющев о травме Кузнецова: была атака игрока, не владеющего шайбой.

Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом » (2:3, 0-3).

Форвард ярославцев Александр Полунин провел силовой прием у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках.

«Излишней грубости, в общем-то, там не было, но была атака игрока, не владеющего шайбой. Кузнецов не ожидал силового приема, что и привело к травме.

Как я понял, судьи никак не отреагировали на этот эпизод, что неудивительно – у нас судят по-разному. Вообще, атака игрока, не владеющего шайбой, – это две минуты», – сказал Плющев.