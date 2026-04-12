  • Плющев о травме Кузнецова: «Была атака игрока, не владеющего шайбой – это 2 минуты. Неудивительно, что судьи не отреагировали – у нас судят по-разному»
47

Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3).

Форвард ярославцев Александр Полунин провел силовой прием у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках.

«Излишней грубости, в общем-то, там не было, но была атака игрока, не владеющего шайбой. Кузнецов не ожидал силового приема, что и привело к травме.

Как я понял, судьи никак не отреагировали на этот эпизод, что неудивительно – у нас судят по-разному. Вообще, атака игрока, не владеющего шайбой, – это две минуты», – сказал Плющев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Вроде как нам рассказывали представители судейского корпуса, силовой приём правильный, если после освобождения от шайбы не прошло более трёх секунд. Тут Кузнецов шайбы касается, трёх секунд не прошло. Так что всё в рамках. Игрок должен ждать силовую, если играет с шайбой, а Кузнецов тут вообще на каком-то расслабоне. Плющева вообще не стоит ни о чём спрашивать или воспринимать его слова всерьёз, он уже давно необъективен. Говорит только ради хайпа, чтобы его персону не забывали ))
Про 3 секунды не знаю, но это хоккей! Выключаются из игры можно только в раздевалке. Шайбой может прилететь в любой момент. Это касается и зрителей на трибунах. Будьте внимательны.
Вот, вот Кузнецов на расслабоне, Полунин выбил его поймав момент планомерно.
Бред какой-то. Я нейтральный болельщик, ничего, прям абсолютно ничего страшного или плохого тут не увидел. Шайба была у Кузнецова за 0.03 сек до силового. Упал так, будто в него уазик на 100км/ч влетел. Просто человек уже не готов играть. Для сравнения хиты Овечкина поставить тут, Кузя бы тогда сломался на три части.
Там секунда прошла, скорости у Полунина не было такой, чтобы не успел бы затормозить и оценить, что Кузя шайбой уже не владеет. Пишущие про 3 секунды видимо остались во временах Скотта Стивенса и Каспарайтиса. Другое дело, что в плэй-офф на такое часто глаза закрывают, да и не только в плэй-офф, а потом, когда надо удаления в командах подравнять или исправить какое-то пропущенное удаление, вспоминают про правила и начинают судить по букве закона. А Кузе нечего расслабляться, надо быть всегда готовым, что ударят, даже после избавления от шайбы. Тем более через секунду, тем более в плэй-офф.
Кузнецову только здоровья. Слава Богу, что все обошлось, судя по словам агента. Но то, что Кузя на расслабоне катается в матче плэй-офф, это явно не проблема Полунина, который меньше его по габаритам даже.
А слушать Плющева, как эксперта- только время тратить.
Вопрос не к судьям! Каждый год, одни и те же пенсионеры переписывают правила. Иногда даже в разгар чемпионата "в угоду нескольких клубов" . пишут петиции, вводят натяжной потолок, переносят матчи, делают суперсерию с (Казахстаном и Белоруссией) не в обиду сказано. А тут вдруг плей офф. Кузя шайбу откинул и я в домике - меня не трогать)))
Несколько лет назад было правило, поздняя атака. Сейчас такой формулировки нет. Хороший хит.
Дети #8 заржут увидев это!)
Кузе здоровья.
ахахах, усатый обмудок проснулся😆😆 какая атака игрока не владеющего, иди правила учи, бестолочь
да всем пофиг уже, в комментариях Кузю записали в симулянты, а приём был идеально чист как слеза младенца
ну силовой реально чистый, то что кузя не готов - не проблемы полунина
Абсолютно обычное столкновение. Просто так случилось. Удалять вообще не за что. Кузе здоровья.
Плющева в бан. У него, что не коммент, то КХЛ дно, рос хоккей идет туда же… странно, что он еще не начал говорить, что один и может все исправить.
Кузя как то нежно не стал атаковать Елесина и 60кг Полунин нанес ему тяжелейшую травму.Видимо решил сьехать таким образом от позора в атаке.
С начала игры было видно что Кузя играть не хочет. Всякое может быть конечно ,но как то сразу не поверил в травму. Тем более он в третьем периоде уже стоял на трибуне
Силовой чистый только неуместный это 2 минуты
Биполярочка? Силовой чистый, это 2 минуты. Сам понял, что написал?
силовой Шрёдингера😆
Неудивительно, что именно Плющев увидел тут какую-то атаку игрока, не владеющего шайбой)
