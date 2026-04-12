  • «Локомотив» одолел «Салават» (3:2) и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. У Каюмова победный гол после удаления Панина
«Локомотив» одолел «Салават» (3:2) и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. У Каюмова победный гол после удаления Панина

«Локомотив» победил «Салават» и ведет 3-0 в серии плей-офф.

«Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (3:2, 3-0) в гостевом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Ярославцы трижды вели по ходу встречи и забили победный гол после пятиминутного удаления Григория Панина за удар в голову Александру Радулову. Отличился Артур Каюмов.

По ходу встречи травмировался нападающий уфимского клуба Евгений Кузнецов. Он попал под силовой прием Александра Полунина и покинул площадку на носилках.

Четвертая игра состоится 14 апреля в Уфе.

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Евгений Кузнецов
Александр Радулов
Локомотив
Салават Юлаев
КХЛ
Артур Каюмов
Александр Полунин
Григорий Панин
В целом, в целом, сегодня СЮ смотрелся реально неплохо! Хорошо играли и моментов было достаточно
Панину привет. Краткое руководство как заработать 5 минут на ровнейшем месте
Ответ noyneim
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Щербина
Комментарий удален модератором
ну ты и клоун, команда начинала сезон на последнем месте, и вышла во второй круг. это уже отличный результат
Г. Панин - отъявленный вредитель и негодяй, в сложные матчи играющий на стороне противника.
Панин подвел Салават. Как так можно было играть? Все старания команды обнулил. Зачем? Команда сегодня очень хорошо выглядела, был шанс взять игру.
какие могут быть претензии к СЮ, если они в ноябре чуть не закрылись. Не понимаю болельщиков клуба, которые ждут от них фейрии и кубка. Нет, ну, мечтать можно, конечно, но зачем злиться на игроков и тренера. Это некрасиво. Козлов вас со дна вытянул в ПО и прошел первый раунд. А вы на него гоните🤦
Ответ soleg76
Не обобщайте, пожалуйста) у нас есть такие, кто остался в первом десятилетии 2000х😊 лично я ни слова плохого не скажу своим, ребята делают, что могут и где-то даже, что не могут. Немного завидно, какую у вас команду строят каждый год, с прицелом только на высший результат, ребята, как на подбор.
Наши играют душой и сердцем, но, не всегда этого хватает, к сожалению.
Ответ aigul76
у нас это заслуга менеджмента в лице Яковлева и Лукина, которые большинство игроков растят с пеленок. Потому и клуб закрытый такой. И, да, это их планомерная и упорная работа, которая, возможно, кому-то снаружи и не нравится, но болельщики всегда за команду, потому что она родная
Опять Панин зарешал, великолепный игрок, помогающий команде соперников. Каждый год одно и тоже, удаляется в решающих матчах
Мда. Походу здесь 4-0 в серии
Для Салавата осталась маленькая надежда. Если удастся удержать основу на след сезон типа Ефремова, Вязового и т.д и укрепится. То команда должна пошуметь в след сезоне. И да Панин вроде заканчивает в этом году карьеру. Так что проклятия СЮ в вечном вылете должно закончиться.
Ответ artist777
Не нужно болеть!!!!
Салават сегодня был получше. И снова: оба гола после нестаднартных и неожиданных действий: пас из-за ворот внезапный и бросок от синей внезапный, когда в 100% случаев в предыдущих матчах последовал бы заброс в борт.
Локомотиву только так и можно забить.

А всё остальное время - та же тягомотина, Козлов просто ничего не предлагает. Одна и то же не работающая скукота.
Надеюсь, в четвёртом матче уфимцы зажгут, Локо ужасно играет в полуфиналах и финалах после 4:0 и слишком большой паузы без игр.
Ответ kenny_182
для предложений должны быть исполнители, которые что то исполнять умеют, а таковых парочку... и так мы прыгнули выше головы
Для чего Панин бил в голову Радулову за воротами у которого и шайбы уже не было и Эпизод борьбы там закончился ,не понятно ? В Следующем матче снять с Панина капповязку и в рядовые !
Капитану команды нельзя так подставлять команду зачем нужно было так делать
Кузнецова увезли на носилках – получил травму после обычного силового
12 апреля, 22:10
12 апреля, 22:10Видео
Капитана «Салавата» Панина удалили на 5 минут за удар локтем в голову Радулову. «Локомотив» реализовал это большинство в 3-й игре серии плей-офф КХЛ
12 апреля, 12:55
12 апреля, 12:55Видео
Рыбин о Кузнецове: «Игроки «Локомотива» будут стараться выводить его из равновесия, тем более уже были моменты, когда он жесты показывал. Это плей-офф, хороши все методы в рамках правил»
10 апреля, 15:26
10 апреля, 15:26
Кубок Гагарина. «Торпедо» принимает «Металлург» при 0-3 в серии, «Ак Барс» играет с «Динамо» Минск при 3-0
11 минут назадLive
Дыняк подрался с Улле. Это 2-я драка за 5 минут матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф
12 минут назадВидео
«Ак Барс» дома играет с «Динамо» Минск при 3-0 в серии – 1:0. ВидеоСпортс’’ показывает матч второго раунда плей-офф Fonbet КХЛ
19 минут назадВидео
Фисенко и Мелош подрались на 2-й минуте матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф
38 минут назадВидео
Вратарь «Миннесоты» Валльстедт вышел на матч в джерси с неправильно написанной фамилией: «Думаю, это была запоздалая первоапрельская шутка»
сегодня, 16:19Фото
Сорокин о том, выиграет ли он «Везину»: «Нет шансов»
сегодня, 15:45
Агент Гусева: «Будем общаться с «Динамо», когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались»
сегодня, 15:23
Смотрите «Ак Барс» – «Динамо» Минск бесплатно на ВидеоСпортс’’! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
сегодня, 15:00
Дэйли на вопрос о выводе номера 8 из обращения в НХЛ: «Сначала дадим Овечкину принять решение. Не собираюсь предполагать, что может произойти»
сегодня, 14:56
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» примет «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
сегодня, 14:50
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
30 минут назад
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
54 минуты назад
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
сегодня, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
сегодня, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
сегодня, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
сегодня, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
сегодня, 12:37
Защитник «Авангарда» Ибрагимов о шайбе с ЦСКА: «Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи. Бросок есть бросок»
сегодня, 12:27
Кравчук о вылете «Салавата» от «Локомотива»: «Сезон можно занести в актив – начался экстремально, но за счет внутренней работы команда перевела его в хороший»
сегодня, 11:44
Хинтц пропустит первые матчи серии с «Миннесотой», сообщил тренер «Далласа» Галуцен: «Мы не знаем, когда он сможет вернуться»
сегодня, 11:29
