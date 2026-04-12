«Локомотив» одолел «Салават» (3:2) и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. У Каюмова победный гол после удаления Панина
«Локомотив» победил «Салават» и ведет 3-0 в серии плей-офф.
«Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (3:2, 3-0) в гостевом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Ярославцы трижды вели по ходу встречи и забили победный гол после пятиминутного удаления Григория Панина за удар в голову Александру Радулову. Отличился Артур Каюмов.
По ходу встречи травмировался нападающий уфимского клуба Евгений Кузнецов. Он попал под силовой прием Александра Полунина и покинул площадку на носилках.
Четвертая игра состоится 14 апреля в Уфе.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Панину привет. Краткое руководство как заработать 5 минут на ровнейшем месте
Наши играют душой и сердцем, но, не всегда этого хватает, к сожалению.
Локомотиву только так и можно забить.
А всё остальное время - та же тягомотина, Козлов просто ничего не предлагает. Одна и то же не работающая скукота.
Надеюсь, в четвёртом матче уфимцы зажгут, Локо ужасно играет в полуфиналах и финалах после 4:0 и слишком большой паузы без игр.