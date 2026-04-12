«Локомотив» одолел «Салават» (3:2) и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. У Каюмова победный гол после удаления Панина

«Локомотив» победил «Салават» и ведет 3-0 в серии плей-офф.

«Локомотив » оказался сильнее «Салавата Юлаева » (3:2, 3-0) в гостевом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Ярославцы трижды вели по ходу встречи и забили победный гол после пятиминутного удаления Григория Панина за удар в голову Александру Радулову . Отличился Артур Каюмов .

По ходу встречи травмировался нападающий уфимского клуба Евгений Кузнецов . Он попал под силовой прием Александра Полунина и покинул площадку на носилках.

Четвертая игра состоится 14 апреля в Уфе.