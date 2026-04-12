  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капитана «Салавата» Панина удалили на 5 минут за удар локтем в голову Радулову. «Локомотив» реализовал это большинство в 3-й игре серии плей-офф КХЛ
Видео
80

Капитан «Салавата» Григорий Панин получил удаление на 5 минут в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, третий период).

Эпизод произошел в третьем периоде. 40-летний защитник ударил Александра Радулова локтем в голову во время борьбы у борта. Форвард ярославцев упал на лед.

Судьи после видеопросмотра наказали Панина за атаку в область головы и шеи. «Локомотив» реализовал это численное преимущество и вышел вперед в матче.

Кузнецова увезли со льда на носилках в матче «Салавата» с «Локомотивом». Полунин сбил форварда силовым приемом у борта

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
видео
logoАлександр Радулов
logoГригорий Панин
судьи
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Похоронил Салават в серии
Ответ el shaarawy92
Неужели вы думали, что такой СЮ обыграет Локо с багажом Никитина.
Ответ Ковид 07.10.52
Да я ничего особо не думал😁но шансы на 2:1 в серии были,а стало 3:0 и это уже точно все
видит Бог, весь сезон защищал гришу, но это не возможно ни понять, ни принять, совершенно безмозглый поступок в важнейший момент сезона, когда счёт в серии 0-2 и мы только только сравняли счёт в матче. просто ужас
Ответ Radik_2.0
Я тоже. А сейчас считаю, что он вредитель!
Ответ Radik_2.0
Присоединяюсь, согласен.
Это просто дикая глупость.

И отставил локоть,еще и задрал высоко.В общем целенаправленный удар

Больше всего удивляют судьи которые этот момент вообще пропустили
Ответ el shaarawy92
Ему до конца должны были дать, но его оставили, может ещё чего выкинуть.
Подставил команду в такой момент
Панин всё время так промышляет, о чём думал, момент надо отыграться, пробовать, а тут такая похоронка Гнать поганой метлой, ещё и капитан.
какой полезный капитан!😂
Панин иди гулять!!!
Тебя хватит!
Кузю с собой забирай!
Ведь не было никакой необходимости шайбой салават завладел двое игроков Локомотива за воротами Салавата отрезаны от событий на льду Убегайье и может гол. Нет же надо целенаправленно идти на удаление причем целился и локоть высьавлял . конкретно повлтял на исход матча да и серии в целом. Помимо санкций от КХЛ клуб просто обязан наказать Панина йинансово или кактам еще
Ответ Usssr23
У него автоматически локоть выставляется
Панин, сделай хоть раз что то достойное, уйди.
Панин , что один , что другой ….
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецова увезли со льда на носилках в матче «Салавата» с «Локомотивом». Полунин сбил форварда силовым приемом у борта
12 апреля, 11:16Видео
Хартли после 2:0 с «Салаватом»: «В плей-офф неважно, сколько ты забиваешь. Не нужно подкрашивать помаду, главное, чтобы была победа»
10 апреля, 19:59
Панин о «Салавате» в серии с «Локомотивом»: «У нас будет план, и мы будем его придерживаться. Чем я старше, тем лучше себя чувствую»
6 апреля, 14:28
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Торпедо» принимает «Металлург» при 0-3 в серии, «Ак Барс» играет с «Динамо» Минск при 3-0
11 минут назадLive
Дыняк подрался с Улле. Это 2-я драка за 5 минут матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф
12 минут назадВидео
«Ак Барс» дома играет с «Динамо» Минск при 3-0 в серии – 1:0. ВидеоСпортс’’ показывает матч второго раунда плей-офф Fonbet КХЛ
19 минут назадВидео
Фисенко и Мелош подрались на 2-й минуте матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф
38 минут назадВидео
Вратарь «Миннесоты» Валльстедт вышел на матч в джерси с неправильно написанной фамилией: «Думаю, это была запоздалая первоапрельская шутка»
сегодня, 16:19Фото
Сорокин о том, выиграет ли он «Везину»: «Нет шансов»
сегодня, 15:45
Агент Гусева: «Будем общаться с «Динамо», когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались»
сегодня, 15:23
Смотрите «Ак Барс» – «Динамо» Минск бесплатно на ВидеоСпортс’’! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
сегодня, 15:00
Дэйли на вопрос о выводе номера 8 из обращения в НХЛ: «Сначала дадим Овечкину принять решение. Не собираюсь предполагать, что может произойти»
сегодня, 14:56
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» примет «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
30 минут назад
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
54 минуты назад
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
сегодня, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
сегодня, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
сегодня, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
сегодня, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
сегодня, 12:37
Защитник «Авангарда» Ибрагимов о шайбе с ЦСКА: «Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи. Бросок есть бросок»
сегодня, 12:27
Кравчук о вылете «Салавата» от «Локомотива»: «Сезон можно занести в актив – начался экстремально, но за счет внутренней работы команда перевела его в хороший»
сегодня, 11:44
Хинтц пропустит первые матчи серии с «Миннесотой», сообщил тренер «Далласа» Галуцен: «Мы не знаем, когда он сможет вернуться»
сегодня, 11:29
Рекомендуем