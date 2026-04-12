Капитана «Салавата» Панина удалили на 5 минут за удар локтем в голову Радулову. «Локомотив» реализовал это большинство в 3-й игре серии плей-офф КХЛ
Капитана «Салавата» Панина удалили на 5 минут за удар локтем в голову Радулову.
Капитан «Салавата» Григорий Панин получил удаление на 5 минут в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, третий период).
Эпизод произошел в третьем периоде. 40-летний защитник ударил Александра Радулова локтем в голову во время борьбы у борта. Форвард ярославцев упал на лед.
Судьи после видеопросмотра наказали Панина за атаку в область головы и шеи. «Локомотив» реализовал это численное преимущество и вышел вперед в матче.
Когда Овечкин завершит карьеру?2749 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
И отставил локоть,еще и задрал высоко.В общем целенаправленный удар
Больше всего удивляют судьи которые этот момент вообще пропустили
Тебя хватит!
Кузю с собой забирай!