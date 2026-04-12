  Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»

Нападающий «Детройта» Лукас Рэймонд прокомментировал невыход команды в плей-офф НХЛ. Команда пропустит Кубок Стэнли в десятый раз подряд.

«Это отстой. У нас была четкая цель на сезон, но мы ее не достигли, хотя было много возможностей, особенно на финишной прямой. Это разочаровывает.

Слишком много сезонов подряд мы оказываемся в шаге, но так и не можем его сделать. Нужно быстро это исправить. Мы должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше», – сказал Рэймонд.

Маклеллан о 10 сезонах «Детройта» без плей-офф: «Не знаю, ждут ли фанаты Кубок Стэнли. Они просто хотят команду, которая даст им повод для радости»

Когда Овечкин завершит карьеру?4712 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Большего всего удивляет, как и почему Айзерман, который был одним из лучших центров в NHL, непонимает, что без сильной центральной линии ни о каком выходе Детройта в плей-офф не может быть и речи. И Детройт получил бы шанс выйти в плей-офф только в том случае, если бы Айзерман перед трейд дедлайном усилил именно позицию центра, а не оставил Детройт с одним Ларкиным.
Если Айзерман и в предстоящем межсезонье не сможет усилить центральную линию Детройта ещё одним топ-центром, то Детройт и в следующем сезоне не выйдет в плей-офф.
Ну какой смысл цепляться, например, за Марко Каспера, который никогда не станет топ-центром???
Ответ progexpNN
Айзерман как раз всё понимает. Жажда заходов в плей-офф исходит от фанатов, а по его плану это (открытие окна) должно было случиться не раньше 2027. Зайдер и Рэймонд просто не дали слить нормально еще сезон, выстрелив сразу. Добавьте сюда невезение на драфте в целом.

Во-вторых, команда имела 85% шанс на выход до эпидемии травм. Ларкин доигрывал сезон на одной ноге, Эдвинссон вообще был трупом без плеча и ноги -- два незаменимых сейчас звена (адекватный центр и единственный защитник с пасом).

В-третьих, Каспер проводит типичный сезон второгодки. За него никто не цепляется, у него минимальный контракт и талант виден, себя он показал еще в конце прошлого сезона.

В-четвертых, какие предложения реалистичные по поводу центрового могут быть в нынешних реалиях? Комфер и Копп как раз и пришли в "Детройт" надолго, чтобы подтянуть уровень до вайлдкарда, пока проспекты растут. Дениелсон уже задрафтован. На рынке никого нет и не будет, времена поменялись. Какой реалистичный центр должен прийти в "Детройт", если туда никто не хочет ехать из агентов без переплаты? Нужно взращивать самому, допустим тот же Финни очень ярко смотрелся и выигрывал 50% вбрасываний минимум.
12 апреля, 09:11
Ларкин о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф: «Сейчас нам очень тяжело. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть»
12 апреля, 07:15
«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах
12 апреля, 02:12
