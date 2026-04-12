Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»

Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: это отстой.

Нападающий «Детройта » Лукас Рэймонд прокомментировал невыход команды в плей-офф НХЛ. Команда пропустит Кубок Стэнли в десятый раз подряд.

«Это отстой. У нас была четкая цель на сезон, но мы ее не достигли, хотя было много возможностей, особенно на финишной прямой. Это разочаровывает.

Слишком много сезонов подряд мы оказываемся в шаге, но так и не можем его сделать. Нужно быстро это исправить. Мы должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше», – сказал Рэймонд.

Маклеллан о 10 сезонах «Детройта» без плей-офф: «Не знаю, ждут ли фанаты Кубок Стэнли. Они просто хотят команду, которая даст им повод для радости»