Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
Нападающий «Детройта» Лукас Рэймонд прокомментировал невыход команды в плей-офф НХЛ. Команда пропустит Кубок Стэнли в десятый раз подряд.
«Это отстой. У нас была четкая цель на сезон, но мы ее не достигли, хотя было много возможностей, особенно на финишной прямой. Это разочаровывает.
Слишком много сезонов подряд мы оказываемся в шаге, но так и не можем его сделать. Нужно быстро это исправить. Мы должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше», – сказал Рэймонд.
Когда Овечкин завершит карьеру?4712 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Если Айзерман и в предстоящем межсезонье не сможет усилить центральную линию Детройта ещё одним топ-центром, то Детройт и в следующем сезоне не выйдет в плей-офф.
Ну какой смысл цепляться, например, за Марко Каспера, который никогда не станет топ-центром???
Во-вторых, команда имела 85% шанс на выход до эпидемии травм. Ларкин доигрывал сезон на одной ноге, Эдвинссон вообще был трупом без плеча и ноги -- два незаменимых сейчас звена (адекватный центр и единственный защитник с пасом).
В-третьих, Каспер проводит типичный сезон второгодки. За него никто не цепляется, у него минимальный контракт и талант виден, себя он показал еще в конце прошлого сезона.
В-четвертых, какие предложения реалистичные по поводу центрового могут быть в нынешних реалиях? Комфер и Копп как раз и пришли в "Детройт" надолго, чтобы подтянуть уровень до вайлдкарда, пока проспекты растут. Дениелсон уже задрафтован. На рынке никого нет и не будет, времена поменялись. Какой реалистичный центр должен прийти в "Детройт", если туда никто не хочет ехать из агентов без переплаты? Нужно взращивать самому, допустим тот же Финни очень ярко смотрелся и выигрывал 50% вбрасываний минимум.