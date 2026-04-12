«Салават» впервые забил «Локомотиву» – в третьем матче серии Кубка Гагарина. Уфимцы отыграли 147:53 без голов, отличился защитник Варлов

«Салават» впервые забил «Локомотиву» за 147 минут и 53 секунды.

«Салават Юлаев » впервые забросил шайбу в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом » (1:2, третий период).

Уфимцы отличились в третьей игре на отметке 27:53. В двух предыдущих встречах «Салават» не забивал – 0:1 и 0:2. Таким образом, безголевая серия составила 147 минут и 53 секунды.

Шайбу забросил защитник Сергей Варлов . Это его второй гол за 66 игр в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Кузнецова увезли со льда на носилках в матче «Салавата» с «Локомотивом». Полунин сбил форварда силовым приемом у борта