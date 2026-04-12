«Салават» впервые забил «Локомотиву» – в третьем матче серии Кубка Гагарина. Уфимцы отыграли 147:53 без голов, отличился защитник Варлов
«Салават» впервые забил «Локомотиву» за 147 минут и 53 секунды.
«Салават Юлаев» впервые забросил шайбу в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2, третий период).
Уфимцы отличились в третьей игре на отметке 27:53. В двух предыдущих встречах «Салават» не забивал – 0:1 и 0:2. Таким образом, безголевая серия составила 147 минут и 53 секунды.
Шайбу забросил защитник Сергей Варлов. Это его второй гол за 66 игр в текущем сезоне FONBET КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Панин ишачок.... Уходи с Салавата.... Ты нам не нужен
Вперёд, терять нечего.
