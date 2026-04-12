Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки: в этом году будет трудно.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил шансы Александра Овечкина будет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей‑офф.

40-летний форвард «Вашингтона » забил «Питтсбургу» (6:3) в матче регулярного чемпионата. Эта шайба стала для него 1006‑й, на счету Гретцки 1016 голов.

– Реально ли будет дотянуть до Гретцки по голам с учетом плей‑офф в этом сезоне?

– В этом году не знаю. Все может быть, конечно, но трудно будет. Как будет в следующем – все зависит от него.

– Общались с ним последнее время?

– Я его поздравил, когда был 1000‑й гол, – сказал Третьяк.

В этом сезоне Овечкин забросил 32 шайбы за 80 матчей. У него нет контракта на следующий сезон.

Овечкину подарили 8 кастомных клюшек с надписью 8 Forever. Их вручали дети и взрослые, которым Александр помог в рамках благотворительных программ