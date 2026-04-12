Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал подробности ухода Бенуа Гру с поста главного тренера. Канадский специалист покинул команду по ходу регулярного чемпионата, сославшись на усталость и выгорание.
– Уход Бенуа Гру стал шоком для многих. Как это выглядело внутри команды?
– Гру написал в чат, что вынужден уехать, и все. В тот день у нас был выходной, поэтому команды на арене не было – все узнали об этом дистанционно. Через день его уже не было в клубе.
– Какую самую важную вещь вы вынесли для себя из работы с этим тренером?
– Вынес много чего, узнал много нового. Сложно выделить какой-то один момент, но он достаточно серьезно повлиял, помог по-новому взглянуть на хоккей. Это специалист очень высокого уровня.
– В чем разница в философии Гру и Корешкова?
– Стиль Гру это – агрессия, постоянный форчек, обилие бросков и жесткая игра в своей зоне, без предоставления лишнего пространства сопернику. У Евгения Геннадьевича подход более прагматичный: больше внимания раскатам, защите своего пятака, а в зоне атаки игрокам дается больше свободы для креатива.
– Как вы считаете, не будь этой смены, результат в плей-офф мог быть другим?
– Это философский вопрос. Можно долго сидеть и обсуждать, но к единому ответу не придешь, – сказал Дронов.
