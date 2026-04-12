  • Кузнецова увезли со льда на носилках в матче «Салавата» с «Локомотивом». Полунин сбил форварда силовым приемом у борта
Кузнецова увезли со льда на носилках в матче «Салавата» с «Локомотивом». Полунин сбил форварда силовым приемом у борта

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:1, первый период).

Инцидент произошел на 13-й минуте первого периода. Нападающий ярославцев Александр Полунин провел силовой прием у борта. Кузнецов не ожидал удара и упал на лед, перед этим врезавшись в борт.

33-летний хоккеист «Салавата» не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках. Судьи не зафиксировали нарушение правил в этом эпизоде.

В текущем плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ на счету Кузнецова 2 (1+1) очка в 6 матчах при полезности «минус 1» и 21:46 в среднем на льду.

Чистый хит, вообще не к чему придраться: не в спину, без толчка клюшкой или на борт, без локтей или прыжка.
Кузя расслабился и открылся в силовой борьбе за шайбу - получил силовой.

Женьке здоровья и быть в строю во вторник 💪
А что надо посмотреть в регламенте КХл?)))
Жене здоровья, силовой был чистый, просто не повезло ему
,ну Женя хороший клоун. мог еще минут 20 полежать
Выглядит страшно .Дай Бог здоровья и что бы все обошлось
выглядит как рядовой силовой на самом деле, чет там кузнецов переломался ума не приложу, видать вообще не готовый играет
Кузя как беременный таракан, еле ползает. Пора на покой
Не знаю нынешних правил. Раньше это называлось "атака игрока, не владеющего шайбрй"
100 процентная, плюс удар плечом в подбородок.
Вы вообще видели момент??? Чего врёте то нагло??? Посмотрите момент
В конце игры показали Женю, стоит, улыбается и очки солнечные не забыл повесить на грудь. А Ремпал всю игру пашет не уходя со льда за себя и за того парня!
Полунин по хоккейным меркам совершенно не мощный, всего 175 ростом. Вероятно Кузнецов был на расслабоне, что довольно странно при его огромном опыте.
Полунин почти на 20 см ниже Кузнецова и само собой легче того, но Евгений упал будто его Ягр переехал... Видимо стечение обстоятельств
Полунин применил правильный силовой приём после которого Кузнецов не удачно упал- всё по правилам, судьи даже не смотрели "кино " ! Здоровья Евгению и ждём его в следующем матче в игре !
Вообще непонятно, с чего Кузнецов так завалился?Силовой проводился чисто, особой скорости у Полунина не было. Возможно затылком о борт ударился. Других видимых причин не видно. И левая рука как-то странно повисла. Будем надеяться что все обойдётся.
Комментарий скрыт
Клоуны полосатые. Шайбой не владел, Полунина не видел. Удар плечом в подбородок, плюс затылком о борт. Возможно повреждение шеи. Глубокий нокаут. Судей за пропуск такого нарушения отстранить пожизненно.
Ну хорошо, провел силовой, даже в рамках правил. Видишь, человек лежит после этого. Почему не подъехать и не посмотреть в глаза? А сидеть пить воду и харкать в борт.
Никто там не харкал в борт,вся скамейка Локомотива включая Полунина стучала клюшками в поддержку Кузнецова
Смотрим внимательно эпизод, который в этой новости и не видим клюшек. А Полунина попивающего водичку видим.
