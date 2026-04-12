Кузнецова увезли со льда на носилках в матче «Салавата» с «Локомотивом». Полунин сбил форварда силовым приемом у борта
Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:1, первый период).
Инцидент произошел на 13-й минуте первого периода. Нападающий ярославцев Александр Полунин провел силовой прием у борта. Кузнецов не ожидал удара и упал на лед, перед этим врезавшись в борт.
33-летний хоккеист «Салавата» не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках. Судьи не зафиксировали нарушение правил в этом эпизоде.
В текущем плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ на счету Кузнецова 2 (1+1) очка в 6 матчах при полезности «минус 1» и 21:46 в среднем на льду.
Когда Овечкин завершит карьеру?2748 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ВидеоСпортс’‘
92 комментария
Кузя расслабился и открылся в силовой борьбе за шайбу - получил силовой.
Женьке здоровья и быть в строю во вторник 💪