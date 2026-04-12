Овечкину подарили 8 кастомных клюшек с надписью 8 Forever. Их вручали дети и взрослые, которым Александр помог в рамках благотворительных программ

Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину подарили восемь кастомных клюшек с надписью 8 Forever («8 навсегда» – Спортс’‘). Церемония прошла на домашней арене «Кэпиталс» при пустых трибунах и приглушенном свете.

Подарки капитану «Вашингтона » вручали дети и взрослые, которые ранее познакомились с ним в разные годы в рамках благотворительных программ. Среди них: детский хоккейный тренер, глухой подросток и мальчик, которого выбросили с третьего этажа в торговом центре Блумингтона, штат Миннесота (2019 год).

Одну из клюшек вместо ребенка вручала мама: «Я здесь ради своего сына Алекса Луи. Незадолго до 12-летия ему диагностировали остеосаркому. Вы записали для него видеообращение и предложили встретиться. Вы подарили ему лучший вечер в жизни и поддерживали связь с ним. Ови, вы были ему настоящим другом.

К сожалению, рак оказался неизлечимым. Ему было всего 15 лет. Как мама, я не могу выразить словами свою огромную благодарность вам за все то счастье, которые вы принесли моему сыну».

Изображения: ютуб-канал ESPN

