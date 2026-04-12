  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Овечкину подарили 8 кастомных клюшек с надписью 8 Forever. Их вручали дети и взрослые, которым Александр помог в рамках благотворительных программ
Фото
23

Овечкину подарили 8 кастомных клюшек с надписью 8 Forever. Их вручали дети и взрослые, которым Александр помог в рамках благотворительных программ

Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину подарили восемь кастомных клюшек с надписью 8 Forever («8 навсегда» – Спортс’‘). Церемония прошла на домашней арене «Кэпиталс» при пустых трибунах и приглушенном свете.

Подарки капитану «Вашингтона» вручали дети и взрослые, которые ранее познакомились с ним в разные годы в рамках благотворительных программ. Среди них: детский хоккейный тренер, глухой подросток и мальчик, которого выбросили с третьего этажа в торговом центре Блумингтона, штат Миннесота (2019 год).

Одну из клюшек вместо ребенка вручала мама: «Я здесь ради своего сына Алекса Луи. Незадолго до 12-летия ему диагностировали остеосаркому. Вы записали для него видеообращение и предложили встретиться. Вы подарили ему лучший вечер в жизни и поддерживали связь с ним. Ови, вы были ему настоящим другом.

К сожалению, рак оказался неизлечимым. Ему было всего 15 лет. Как мама, я не могу выразить словами свою огромную благодарность вам за все то счастье, которые вы принесли моему сыну».

Изображения: ютуб-канал ESPN

«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими»

Когда Овечкин завершит карьеру?4712 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал ESPN
logoНХЛ
Благотворительность
logoВашингтон
logoЗдоровье
фото
logoАлександр Овечкин
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пожалуй, за океаном личность Ови даже более грандиозная, чем у нас.
У нас бы встречу с депутатами организовали
Кому из спортсменов устаивали?
А у нас водопровод, вот☝️🤬
Личность значимая, но многих это задевает
Комментарий удален пользователем
Да разве имеет значение гражданство ребёнка, тут не важно ихним, нашим, вашим!
Видео must see!)))
Аплодисменты - как легендарному игроку ! Жму руку - как человеку с большим сердцем ! Кто нибудь из тех кто пишет безосновательные гадости в его адрес имеют такие поступки ?
Очень трогательное видео
Тот случай, когда все рекорды меркнут, по сравнению с поступками, благими делами, добротой и милосердием.
А чего немец все комменты поудалял? Застеснялся чего? :)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими»
11 апреля, 09:45Фото
Скульптуру Овечкина из зефира сделали в США. На нее ушло 2020 маршмеллоу
6 апреля, 15:26Фото
«Матч года» между российскими звездами НХЛ и КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 25 июля. Овечкин, Панарин и Сергачев – в числе участников
2 апреля, 12:25
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
45 минут назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем