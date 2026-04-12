Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену

Брэди Ткачак травмировался в игре «Оттавы» с «Айлендерс».

Капитан «Оттавы » Брэди Ткачак получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (3:0).

Инцидент произошел во втором периоде. Форвард канадской команды находился у борта возле скамейки «Айлендерс», когда защитник Райан Пулок выскочил на смену и попал клюшкой Ткачаку в область шеи.

Брэди сохранил равновесие, но с трудом добрался до скамейки «Сенаторс»: у него разъезжались ноги. В начале третьего периода Ткачак вышел на лед, но через 10 секунд окончательно покинул площадку.

В этом сезоне 26-летний нападающий провел 60 матчей и набрал 59 (22+37) очков при полезности «плюс 4» и 71 минуте штрафа.

Брэди Ткачак и Андерс Ли подрались после стартового вбрасывания. То же самое они сделали в предыдущей игре «Оттавы» и «Айлендерс»