Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
Брэди Ткачак травмировался в игре «Оттавы» с «Айлендерс».
Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:0).
Инцидент произошел во втором периоде. Форвард канадской команды находился у борта возле скамейки «Айлендерс», когда защитник Райан Пулок выскочил на смену и попал клюшкой Ткачаку в область шеи.
Брэди сохранил равновесие, но с трудом добрался до скамейки «Сенаторс»: у него разъезжались ноги. В начале третьего периода Ткачак вышел на лед, но через 10 секунд окончательно покинул площадку.
В этом сезоне 26-летний нападающий провел 60 матчей и набрал 59 (22+37) очков при полезности «плюс 4» и 71 минуте штрафа.
Брэди Ткачак и Андерс Ли подрались после стартового вбрасывания. То же самое они сделали в предыдущей игре «Оттавы» и «Айлендерс»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
