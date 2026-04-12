Агент Черных: «У Коромыслова есть желание попробовать себя за океаном. Ждем решение «Трактора» насчет тренерского штаба»

Агент Черных: у Коромыслова есть желание попробовать себя за океаном.

Агент Александр Черных заявил, что защитник «Трактора» Арсений Коромыслов хочет уехать в Северную Америку.

Срок контракта 22-летнего игрока с челябинским клубом заканчивается 31 мая. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Коромыслов провел 61 матч и набрал 17 (1+16) очков при полезности «плюс 4» и 16:52 в среднем на льду. В плей-офф у него 0+1 за 5 игр.

– Может ли Арсений Коромыслов уехать в межсезонье за океан?

– У Арсения заканчивается контракт с клубом, а в НХЛ он задрафтован «Сент-Луисом ». Сейчас ждем решение насчет тренерского штаба «Трактора ». Тогда будем разговаривать, и Коромыслов озвучит свое решение. С его стороны есть желание попробовать себя за океаном, но есть и такие качели в голове.

– Как насчет других игроков «Трактора», с кем заканчивается контракт, – Владимир Жарков, Андрей Никонов? Они покинут команду?

– На пресс-конференции в «Тракторе» заявили, что Жарков, скорее всего, не останется. Но потом мы еще переговорили с генменеджером клуба Алексеем Волковым и решили, что позже еще пройдемся по всем игрокам. Как по тем, кто играл в команде, так и по тем, кто может туда перейти.

В «Тракторе» должно пройти совещание, на котором будет выработана стратегия на следующий сезон.

– Еще и у Василия Глотова был контракт по схеме «1+1», и он может уехать в НХЛ в случае предложения…

– Все это мы и будем обсуждать, – сказал Черных.

Дронов о вылете из Кубка Гагарина: «Ак Барс» не предложил ничего, чем мог бы нас удивить. Счет говорит об обратном, но на льду все было очень близко. «Трактор» мог зацепиться за серию»