Ротенберг поздравил с Днем космонавтики: «Мы всегда были первыми в космосе и первыми в хоккее. Это в ДНК нашей страны – идти вперед, прокладывать путь и побеждать»

Ротенберг поздравил с Днем космонавтики: мы были первыми в космосе и в хоккее.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днем космонавтики. Праздник отмечается 12 апреля.

«Сегодня 65 лет со дня великого события, которое навсегда изменило историю нашей страны и всего мира.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым полетел в космос и открыл новую эпоху. Это не просто дата. Это символ силы, смелости, таланта и веры в свое дело. Символ того, что для нашей страны нет ничего невозможного!

Подвиг Юрия Гагарина навсегда останется одной из главных страниц нашей истории. И самое важное – он по-прежнему вдохновляет миллионы людей. Своей смелостью, своей любовью к Родине, своей верой в страну и готовностью идти первым туда, где до него не был никто.

Мы всегда были первыми в космосе. И мы всегда были первыми в хоккее. Это в ДНК нашей страны – идти вперед, прокладывать путь и побеждать.

С Днем космонавтики!» – написал Ротенберг.

