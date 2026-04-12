Сушинский о Кубке Гагарина: «Фавориты – «Авангард», «Металлург» и «Локомотив». Все интересно»

Сушинский о плей-офф КХЛ: три фаворита – «Авангард», «Металлург» и «Локомотив».

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о фаворитах Кубка Гагарина.

«Омск хорошо выглядит, у Ярославля хорошая серия с Уфой идет, Магнитогорск – понятное дело. Все интересно.

Главных фаворитов можно выделить трех: «Авангард », «Металлург » и «Локомотив », – сказал Сушинский.

