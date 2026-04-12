Сушинский о Кубке Гагарина: «Фавориты – «Авангард», «Металлург» и «Локомотив». Все интересно»
Сушинский о плей-офф КХЛ: три фаворита – «Авангард», «Металлург» и «Локомотив».
Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о фаворитах Кубка Гагарина.
«Омск хорошо выглядит, у Ярославля хорошая серия с Уфой идет, Магнитогорск – понятное дело. Все интересно.
Главных фаворитов можно выделить трех: «Авангард», «Металлург» и «Локомотив», – сказал Сушинский.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Но вероятно или Омск или локомотив сойдутся уже в следующем раунде
