Копитар произнес речь после домашней игры с «Эдмонтоном»: «Здесь был мой дом на протяжении 20 лет. Спасибо болельщикам, партнерам и клубу. Сделаем все, чтобы попасть в плей-офф»

Копитар произнес речь после игры с «Эдмонтоном»: 20 лет здесь был мой дом.

Капитан «Лос-Анджелеса » Анже Копитар выступил с речью после заключительной домашней игры текущего регулярного чемпионата НХЛ (1:0 с «Эдмонтоном »).

38-летний словенец завершит карьеру после окончания сезона. Копитар – лучший бомбардир в истории «Кингс», он выступает за клуб с 2006 года.

«Прежде всего, от имени всей команды, игроков и организации, спасибо вам за поддержку в хорошие, плохие и ужасные времена. Вы всегда были здесь… Спасибо.

Во-вторых, мы сделаем все возможное, чтобы вернуться домой еще на несколько игр в плей-офф, это точно.

И от всего сердца большое вам спасибо. Здесь был мой дом на протяжении 20 лет. Спасибо организации. Спасибо моим товарищам по команде, нашим тренерам и наставникам на протяжении многих лет. Спасибо вам, ребята», – сказал Копитар.

«Лос-Анджелес» идет восьмым на Западе за три матча до конца регулярки. Они опережают «Нэшвилл» на одно очко, сыграв на матч меньше соперника.

Панарин тащит «Кингс» в плей-офф – они могут даже выиграть дивизион