НХЛ. «Вашингтон» победил «Питтсбург», «Коламбус» проиграл «Бостону», «Монреаль» обыграл «Айлендерс», «Анахайм» уступил «Ванкуверу»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

«Вашингтон» победил «Питтсбург» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ, «Коламбус» уступил «Бостону» (2:3), «Айлендерс» проиграли «Монреалю» (1:4), «Анахайм» уступил «Ванкуверу» (3:4 ОТ). 

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Спортс, я надеюсь, вы догадаетесь вернуть нормальный вид статистики. То, что вы сделали, неприемлемо. Я для просмотра статы футбольных матчей стал ходить на другие сайты. С хоккеем также поступить? Надеюсь быть услышанным. Если вы разработали новый формат под буков, то я им заявляю: из-за вас на Спортсе стало очень неудобно.
Тысяча плюсов. Пишу, потому что сегодня уже не могу поставить.
Единственное, чем удобен был спортс, это полной таблицей тура в одном посте. Если вы специально решили избавиться от своего преимущества, то не вижу оснований тут оставаться. Не ради графомании же Петухова
А куда уходить?
На пенсию, пока возраст не продлили
Ребята, посоветуйте другие ресурсы по хоккею, спортс превращается в неудобный ресурс
Почему превращается? Он уже давно в помойку превратился. Я тут например только ради третока и просмотра результатов
*трештока
Ну что Ови только что в прямом эфире продлился на сезон?)))
Не, мне кажется ему не очень нравятся все эти церемонии.
при этом он сам такую устроил для Флери. Нелогично, выходит ;)
Как будто показал пингвинам "не надо со мной прощаться, ещё увидимся")
Историческая справка:
Впервые в истории НХЛ синхронно в плей-офф КС не попал ни один из трёх Нью-Йоркских клубов (Айлендерс, Рейнджерс, Девилз).
Нью-Джерси не Нью--Йорк. Это даже в другом штате, хотя и довольно близко.
Ответ SergioGF
Нью-Джерси не Нью--Йорк. Это даже в другом штате, хотя и довольно близко.
Ну вот такая справка интересная. Были сезоны, в которых хотя бы один из этой троицы проходил в плей-офф, но чтобы все 3 синхронно не попали - такое впервые.
Дома "Питтсбургу" Овечкин забил 17 шайб, 7 в р/с, 9 в большинстве , одну в меньшинстве, 10 раз по одной шайбе, два дубля, один трюк со шляпой, сделал 17 передач, - 1 , в 40- ка матчах из 42- х возможных, пропустил 2 игры из-за травм 29.02.2021 и 01.05.2021.
В 22- х играх из 40 отметился результативными действиями.
Двенадцать шайб из 17- ти забросил с нашивкой капитан.
"Вашингтон" выиграл 17 матчей, 23 проиграл, без Овечкина в составе обе игры проиграли.
"Кэпиталз" бросили по воротам соперника 1214 раз, из них Овечкин 191 бросок, в графе броски в двух матчах 10+
Дома с "Питтсбург Пингвинз" 4 раза открывал счёт в матче, забросил одну победную шайбу в равных составах.
В домашних играх с "Пенсами" в пустые ворота не забивал.
Признавался в домашних встречах с "Питтсбургом" 3 раза первой звездой матча, 3 раза второй, 3 раза третьей.
17- ю ( 849 - ю ) , 04.04.2024 , в большинстве (5*4) , с передачи Сонни Милано .
В 54 - й раз в карьере , единственный игрок своей команды забивавший шайбы в матче.
Двенадцать шайб из семнадцати забросил в выигранных матчах.
Овечкину забить, команде победить.
Возможно, это последний матч с Питтсбургом в родных стенах.

Надо хет трик. И одну Коламбусу, для ровного числа 35.
Возможно последний матч , но ведь только вчера Овечкин после игры с "Питтсбургом" в гостях повторил ( в очередной раз) , что не решил с вопросом о завершении, либо продлении карьеры.
Насчёт голов "Коламбусу" , на сегодня он им забил 28 штук. Тогда уж двушку и "Коламбус" станет 15- м клубом пропустившим от Овечкина 30+ шайб.
Но , сегодня "Питтсбург" , а потом очередь "Мундиров" .
Хатсон то своими передачами вообще легко Овечкина в пп находит
Сузуки достигнуть 100 очков, Кофилду забить, Слафковски и Демидову набрать очков! В целом, уже видимо точно с Тампой играть в ПО, осталось видимо решить, кому где начинать, дома или в гостях.
Монреаль Тампа досрочный финал.
а филе поиграть оба матча )
Отказался от коридора.
Видимо ещё сезон)
Кому-то же надо бить рекорды, Соня.
Рекомендуем
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
55 минут назадLive
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
сегодня, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
сегодня, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
сегодня, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
сегодня, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
сегодня, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
сегодня, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
сегодня, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
сегодня, 20:10
Лямкин набрал очки в 8-м матче плей-офф подряд. У защитника «Ак Барса» 10 баллов на этом отрезке
сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
сегодня, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
сегодня, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
сегодня, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
сегодня, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
сегодня, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
сегодня, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
сегодня, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
сегодня, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
сегодня, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
сегодня, 12:37
Рекомендуем