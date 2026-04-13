НХЛ. «Вашингтон» победил «Питтсбург», «Коламбус» проиграл «Бостону», «Монреаль» обыграл «Айлендерс», «Анахайм» уступил «Ванкуверу»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
«Вашингтон» победил «Питтсбург» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ, «Коламбус» уступил «Бостону» (2:3), «Айлендерс» проиграли «Монреалю» (1:4), «Анахайм» уступил «Ванкуверу» (3:4 ОТ).
Регулярный чемпионат НХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
239 комментариев
Впервые в истории НХЛ синхронно в плей-офф КС не попал ни один из трёх Нью-Йоркских клубов (Айлендерс, Рейнджерс, Девилз).
В 22- х играх из 40 отметился результативными действиями.
Двенадцать шайб из 17- ти забросил с нашивкой капитан.
"Вашингтон" выиграл 17 матчей, 23 проиграл, без Овечкина в составе обе игры проиграли.
"Кэпиталз" бросили по воротам соперника 1214 раз, из них Овечкин 191 бросок, в графе броски в двух матчах 10+
Дома с "Питтсбург Пингвинз" 4 раза открывал счёт в матче, забросил одну победную шайбу в равных составах.
В домашних играх с "Пенсами" в пустые ворота не забивал.
Признавался в домашних встречах с "Питтсбургом" 3 раза первой звездой матча, 3 раза второй, 3 раза третьей.
17- ю ( 849 - ю ) , 04.04.2024 , в большинстве (5*4) , с передачи Сонни Милано .
В 54 - й раз в карьере , единственный игрок своей команды забивавший шайбы в матче.
Двенадцать шайб из семнадцати забросил в выигранных матчах.
Овечкину забить, команде победить.
Надо хет трик. И одну Коламбусу, для ровного числа 35.
Насчёт голов "Коламбусу" , на сегодня он им забил 28 штук. Тогда уж двушку и "Коламбус" станет 15- м клубом пропустившим от Овечкина 30+ шайб.
Но , сегодня "Питтсбург" , а потом очередь "Мундиров" .
Видимо ещё сезон)