  • Маклеллан о 10 сезонах «Детройта» без плей-офф: «Не знаю, ждут ли фанаты Кубок Стэнли. Они просто хотят команду, которая даст им повод для радости»
Маклеллан о 10 сезонах «Детройта» без плей-офф: «Не знаю, ждут ли фанаты Кубок Стэнли. Они просто хотят команду, которая даст им повод для радости»

Тренер «Детройта» про 10 лет без плей-офф: фанаты хотят, чтобы их порадовали.

Главный тренер «Детройта» Тодд Маклеллан прокомментировал невыход команды в плей-офф НХЛ. «Ред Уингс» пропустят Кубок Стэнли в 10-й раз подряд.

«Ред Уингс» уступили в 6 из 8 последних матчей регулярного чемпионата НХЛ, проиграв «Нью-Джерси» (3:5) в ночь с 11 на 12 апреля.

«Детройт – хоккейный город. Мне посчастливилось оказаться по другую сторону, когда фанаты не переставая болели за команду. Я даже не знаю, ждут ли они еще один Кубок Стэнли. Они просто хотят команду, которая даст им повод для радости.

Разговоры игроков про внешний шум – это внутренний шум. Это наши болельщики на нашем стадионе, которые платят за то, чтобы смотреть наши игры, и нам хорошо платят за это. Болельщики имеют полное право на свое мнение. Иначе и быть не может.

Когда мы приехали на предсезонные сборы, у нас было три цели: стать физически более сложным соперником, развить выносливость и психологическую устойчивость, а также научиться управлять игрой.

Я думал, что мы стали лучше в этих областях. Но после олимпийского перерыва у нас почти ничего не было. Это дорого нам обошлось», – сказал Маклеллан.

«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й

Да какой кубок сейчас... Но в плей-офф очень хотелось, пусть бы даже отлетели 1-4 или 0-4...
