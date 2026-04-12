Овечкину устроили стоячие овации во время игры в Питтсбурге. Капитан «Вашингтона» прокомментировал: «Было приятно – это проявление уважения»
Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину устроили стоячие овации во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:3).
Эта игра может стать последней для российского форварда в Питтсбурге. 40-летний хоккеист летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
– Что для вас значили овации болельщиков «Питтсбурга»?
– Было приятно. Это проявление уважения ко всему времени, которое мы провели, соперничая в регулярных чемпионатах и плей-офф, – сказал Овечкин.
Нападающий отметился голом в этой встрече. На его счету 62 (32+30) очка в 80 матчах текущего сезона.
Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Встают на домашней арене и стоя овациями приветствуют Овечкина, предполагая, что это, возможно, последняя его игра против них...
Российский спортивный комментатор андронов:
Овечкин - заурядный хоккеист....
Молодцы болельщики,после них могут сейчас и другие арены оказывать уважуху Ови
И ему.