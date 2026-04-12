Овечкину устроили стоячие овации во время игры в Питтсбурге. Капитан «Вашингтона» прокомментировал: «Было приятно – это проявление уважения»

Овечкину устроили стоячие овации в Питтсбурге.

Капитану «Вашингтона » Александру Овечкину устроили стоячие овации во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (6:3).

Эта игра может стать последней для российского форварда в Питтсбурге. 40-летний хоккеист летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

– Что для вас значили овации болельщиков «Питтсбурга»?

– Было приятно. Это проявление уважения ко всему времени, которое мы провели, соперничая в регулярных чемпионатах и плей-офф, – сказал Овечкин.

Нападающий отметился голом в этой встрече. На его счету 62 (32+30) очка в 80 матчах текущего сезона.

Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру»