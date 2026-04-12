Скабелка может возглавить «Ладу». Он не работал в КХЛ с 2023 года (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, новым главным тренером «Лады» должен стать Андрей Скабелка.
55-летний специалист не работал в FONBET КХЛ с сезона-2023/24, когда покинул «Барыс» в октябре 2023 года.
В минувшем регулярном чемпионате «Лада» заняла десятое место в Западной конференции, набрав 47 очков за 68 матчей. Сейчас команду возглавляет Павел Десятков.
Когда Овечкин завершит карьеру?4706 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну и Скабелка это унылый хоккей, врядли он поменялся
Такие вещи добром обычно не кончаются.