Скабелка может возглавить «Ладу». Он не работал в КХЛ с 2023 года (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, новым главным тренером «Лады» должен стать Андрей Скабелка.

55-летний специалист не работал в FONBET КХЛ с сезона-2023/24, когда покинул «Барыс» в октябре 2023 года.

В минувшем регулярном чемпионате «Лада» заняла десятое место в Западной конференции, набрав 47 очков за 68 матчей. Сейчас команду возглавляет Павел Десятков.

Когда Овечкин завершит карьеру?4706 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Десятков хороший тренер поставленная игра и стиль дайте человеку по работать.
Зачем в Ладу новый тренер, когда там есть крутой Десятков? Игроков лучше ему купите нормальных на эти деньги, хотя бы пару.
Ну и Скабелка это унылый хоккей, врядли он поменялся
Объясните пожалуйста, чем крутой Десятков? Честно без иронии.
Лада совершит ошибку,если уберет Десяткова. У тренера есть потенциал роста. С тем что было, состав Лады, он поставил интересный хоккей. Ладе усиление нужно, собрать ударное звено,а не тренера менять
Да дайте Десяткову поработать и состав усильте !
Хорош уже издеваться над командой и болельщиками!
О, Десятков освободится. Нормальный тренер. В Сочи норм был бы.
Если это правда -то реально жаль, квалифицированный же тренер. Не заслужил он такого отношения к себе. Это называется "от добра добра искать".
Такие вещи добром обычно не кончаются.
Руа освободился, и Кэссиди можно рассмотреть) а так дайте поработать Десяткову
