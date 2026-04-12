«Овертайм можно назвать черной дырой, где пространство и время отличаются от реальности». Космонавт Прокопьев ответил на вопросы о хоккее в «Квизе наоборот» от Кинопоиска

Космонавт Прокопьев о хоккее: овертайм можно назвать черной дырой.

Летчик-космонавт Сергей Прокопьев и вратарь «Спартака » Александр Георгиев приняли участие в проекте «Квиз наоборот» на Кинопоиске.

Космонавт отвечал на вопросы о хоккее, а хоккеист – о космосе. Шоу приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля.

«Ощущение времени для игроков в овертайме растягивается. Это можно назвать черной дырой, где пространство, время очень отличаются от реальности», – сказал Прокопьев.

«Наверное, общее у хоккеиста и космонавта – это умение работать с давлением. Нет возможности совершать большие ошибки. Должна быть серьезная подготовка. Нужно доверять своему профессионализму», – заявил Георгиев.

Тема сезона-2025/26 в КХЛ – покорение космического пространства к 65-летию полета Юрия Гагарина.