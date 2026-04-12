Давыдов о Ларионове: «В интернете Игорь обсуждает все – ИИХФ, НХЛ, мировые турниры, футбол. А о СКА – самый минимум. Странная ситуация»

Виталий Давыдов: Ларионов в интернете обсуждает все, а о СКА – минимум.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает странным то обстоятельство, что главный тренер СКА Игорь Ларионов мало рассуждает о команде в медиа.

– У нас в «Динамо » на неделе прошла большая пресс-конференция, руководители и тренерский штаб держали слово. Хорошо уже то, что все это мероприятие прошло по свежим следам, что является показателем уважения к нашим болельщикам.

А вот у СКА, я так понимаю, вообще молчок. Хотя в Санкт-Петербурге – только один большой клуб, которому город уделяет все внимание.

– Ходят разговоры, что главный тренер СКА Игорь Ларионов остается в команде.

– Это меня тоже удивляет. Даже не то, что Игорь остается, а то, что он остается без объяснения причин, анализа.

Во всяком случае в интернете тренер обсуждает все – ИИХФ , НХЛ , мировые турниры, футбол. А вот о СКА – самый минимум, хотя это и есть основная работа Ларионова. Странная ситуация, – сказал Давыдов.

