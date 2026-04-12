  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Давыдов о Ларионове: «В интернете Игорь обсуждает все – ИИХФ, НХЛ, мировые турниры, футбол. А о СКА – самый минимум. Странная ситуация»
19

Давыдов о Ларионове: «В интернете Игорь обсуждает все – ИИХФ, НХЛ, мировые турниры, футбол. А о СКА – самый минимум. Странная ситуация»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает странным то обстоятельство, что главный тренер СКА Игорь Ларионов мало рассуждает о команде в медиа. 

– У нас в «Динамо» на неделе прошла большая пресс-конференция, руководители и тренерский штаб держали слово. Хорошо уже то, что все это мероприятие прошло по свежим следам, что является показателем уважения к нашим болельщикам.

А вот у СКА, я так понимаю, вообще молчок. Хотя в Санкт-Петербурге – только один большой клуб, которому город уделяет все внимание.

– Ходят разговоры, что главный тренер СКА Игорь Ларионов остается в команде.

– Это меня тоже удивляет. Даже не то, что Игорь остается, а то, что он остается без объяснения причин, анализа.

Во всяком случае в интернете тренер обсуждает все – ИИХФ, НХЛ, мировые турниры, футбол. А вот о СКА – самый минимум, хотя это и есть основная работа Ларионова. Странная ситуация, – сказал Давыдов. 

Ларионов заявил, что продолжит работу в СКА: «Остаюсь на следующий сезон»

Игорь Ларионов: «Барселона» мне нравится, но больше люблю английский футбол. Выбираю «Ман Сити», нравился «Ливерпуль» Клоппа. Многое из АПЛ пытаюсь внедрить в хоккейную игру»

Когда Овечкин завершит карьеру?4705 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
интернет
logoНХЛ
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoВиталий Давыдов
logoИгорь Ларионов
logoИИХФ
logoСКА
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А про что рассказать? Про самолётные ноги, кровь в раздевалке и т. п.. По деньгам ужались, состав был сильно скромней, чем раньше, но результат тот-же. Гордится нечем, но и посыпать голову пеплом рано. Признавать, что задачи взять Кубок Гагарина у СКА на данный момент нет, ни кто не будет. После жирных годов СКА вернулся на свой уровень середняка и это полностью устраивает руководство.
Ну хоть в открытую стали говорить о Ларионове, что он "шарлатан". Если Ларик останется во главе СКА, можно снова "поздравить" Петербург.
После письма в "Огоньке" про Ларионова всё итак понятно было. Почему сейчас что-то должно измениться?
А то Виталий Семеныч этого не знал?
Демагог и барыга - поэтому его выбрали главной марионеткой в борьбе с Тихоновым. А уж продаст все что можно.
В этом сезоне колбаска с Ларионовым - полное разочарование. Так-то пофиг, можно понаблюдать над данным сомнительным экспериментом и дальше, в конце концов на ску полностью фиолетово…, но вот о чем думает руководство команды…??? В конце концов в торпеда Ларионова от сезона к сезону скорее деградировало, чем прибавляло (это не паровоз Никитина, и системной работы здесь не видно)… ну, «будем посмотреть».
Ответ JV
А в том сезоне разве не было разочарование 7 место в регулярки заняли.
Уважаемый Виталий Семёнович, вы почему такие же слова не скажете про Романа Ротенберга, он тоже о Динамо не много говорит. То с педовилами американскими развитие хоккея обсуждает, то фотосессия со всеми актерами и солистами эстрады. Интересно ваше мнение по этому поводу, что Вы лезете в чужой огород? Вам как Динамовцу, должно быть плевать, что творится в других клубах. В Динамо бардак, и убирать некому!!!!
СКА это личное. Можно дежурными фразами говорить. Я бы так и делал.
Одним словом пи....... балабол...
Ну дак это место его работы, где он зарплату получает. Наоборот странно было бы, если бы про СКА болтал, тем более про что?
Так Ларионов и не тренер вовсе. Не для КХЛ уж точно
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о России на Кубке мира-2028: «Мало сомневаюсь, что мы примем участие. Я общаюсь с хоккейными лидерами и вижу, что они позитивно настроены»
11 апреля, 17:51
Ларионов о развитии игроков в условиях бана: «Ссылаться на отсутствие международных турниров неправильно. Мы не видели НХЛ, но нам удавалось прокладывать дорогу в заокеанский хоккей»
11 апреля, 16:12
Ларионов об Овечкине: «Поиграет еще год или два. Это то, что я услышал. Это говорит о дальнейшей перспективе отношений между КХЛ и НХЛ, было бы круто»
10 апреля, 18:53
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
43 минуты назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем