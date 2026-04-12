Тренеру «Колорадо» Беднару попало шайбой по лицу в матче с «Вегасом». Он пройдет обследование в больнице
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3 ОТ) из-за попадания шайбой в лицо.
Инцидент произошел в начале третьего периода. Форвард «Голден Найтс» Киган Колесар приблизился к красной линии у борта в районе скамеек и попытался вбросить шайбу в зону «Колорадо».
Нападающий «Эвеланш» Джек Друри в последний момент помешал Колесару, в результате чего шайба полетела на скамейку запасных клуба из Денвера и попала в лицо тренеру.
Сообщается, что Беднар посетит больницу для обследования, включающего компьютерную томографию. Он ушел со скамейки в сознании, командой остались руководить его ассистенты – Дэйв Хэкстол и Нолан Прэтт.
Когда Овечкин завершит карьеру?4669 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Пора уже тренеров в шлемах на скамейку выпускать, здоровья.
