Тренеру «Колорадо» Беднару попало шайбой по лицу в матче с «Вегасом». Он пройдет обследование в больнице

Тренеру «Колорадо» Джареду Беднару попало шайбой по лицу в матче с «Вегасом».

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (2:3 ОТ) из-за попадания шайбой в лицо.

Инцидент произошел в начале третьего периода. Форвард «Голден Найтс» Киган Колесар приблизился к красной линии у борта в районе скамеек и попытался вбросить шайбу в зону «Колорадо ».

Нападающий «Эвеланш» Джек Друри в последний момент помешал Колесару, в результате чего шайба полетела на скамейку запасных клуба из Денвера и попала в лицо тренеру.

Сообщается, что Беднар посетит больницу для обследования, включающего компьютерную томографию. Он ушел со скамейки в сознании, командой остались руководить его ассистенты – Дэйв Хэкстол и Нолан Прэтт.