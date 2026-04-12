  • Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
875

Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3

В Кубке Гагарина прошли третьи матчи серий второго раунда.

«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (2:3) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина, ЦСКА проиграл «Авангарду» (2:3 ОТ).

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 0-3

Счет в серии: 0-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
875 комментариев
Всех болельщиков с Пасхой, мира, добра, здоровья. А командам сегодня показать красивый хоккей.
С днем Космонавтики ! Верующих с Пасхой . Авангарду и Салавату удачи .
За САЛАВАТ!!! Всегда, при любом раскладе!💚✊💪
Ответ Сергей_1116899375
За САЛАВАТ!!! Всегда, при любом раскладе!💚✊💪
Тут 0:3 в серии
Ответ Сергей_1116899375
За САЛАВАТ!!! Всегда, при любом раскладе!💚✊💪
Однотипные унылые посты башкиров надоели.
Готовьтесь к 0:3, вы будете раздавлены снова.
Победы Локомотиву и Авангарду! Всех с праздником!
Ответ Za Локомотив
Победы Локомотиву и Авангарду! Всех с праздником!
Полностью поддерживаю, для всех адекватных болел всё уже ясно!!!!
Ну история обмена Окулова это вообще на века, конечно
Локомотив с Победой! Сегодня Салават заслуживал победы, но все испортил их капитан. Панин не меняется с годами. Зачем ты это делал? Здорово что зацепили матч в Уфе. Там всегда сложно играть.
Ответ Za Локомотив
Локомотив с Победой! Сегодня Салават заслуживал победы, но все испортил их капитан. Панин не меняется с годами. Зачем ты это делал? Здорово что зацепили матч в Уфе. Там всегда сложно играть.
Виктор про Панина,насчет не меняется.Он здорово тогда отличился,когда была заруба Реальная АК БАРС-ТРАКТОР,не помню год,может 2008,или 2009 .Вот там ,Они вдвоем с Заварухиным(сейчас помощник брата был в Авто) начали ту бойню!🤦.Даже Билл потом отказался от него,за его грязную игру и выходки.🤷.Я был тогда на том матче🤦,вот там заруба была !
Ответ marat51
Виктор про Панина,насчет не меняется.Он здорово тогда отличился,когда была заруба Реальная АК БАРС-ТРАКТОР,не помню год,может 2008,или 2009 .Вот там ,Они вдвоем с Заварухиным(сейчас помощник брата был в Авто) начали ту бойню!🤦.Даже Билл потом отказался от него,за его грязную игру и выходки.🤷.Я был тогда на том матче🤦,вот там заруба была !
Панин всю свою карьеру был грязным игроком и где то даже подлым. Сейчас конечно стал поспокойнее, но его грязные замашки все же иной раз вылезают наружу. В этом моменте вообще не было никакой необходимости так делать. Радулов уже почти отыгран, проедь мимо и оставь своей команде шансы на победу, но нет же. Это еще хорошо для Салавата, что у нас большинство донное. Условная Магнитка бы все вопросы решила в эти 5 мин и не доводила бы до нервной концовки.
Юлаевцам спасибо за матч, видно, что отдали себя полностью. Панин, конечно, отвратительно подвёл пацанов в тот момент, когда счёт был равным. просто скотский поступок в отношении своих партнёров.
Ответ Radik_2.0
Юлаевцам спасибо за матч, видно, что отдали себя полностью. Панин, конечно, отвратительно подвёл пацанов в тот момент, когда счёт был равным. просто скотский поступок в отношении своих партнёров.
Как он может быть капитаном?
Ответ polishinel
Как он может быть капитаном?
после этого не имеет права
Салавату победы, давайте выигрывайте, вы единственные с востока отстаете
Ответ Rusfan116
Салавату победы, давайте выигрывайте, вы единственные с востока отстаете
Ну и соперник, у нас, вероятно, сильнейший с запада.
Ответ Rusfan116
Салавату победы, давайте выигрывайте, вы единственные с востока отстаете
Без шансов - разный уровень команд.
Уфа и Омск 💪
Неприятный момент. Кузе здоровья! Саня Полунин видно, что тоже переживал. Вроде ничего особенного, но похоже упал очень неудачно.
