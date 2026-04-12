  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
11

Селебрини – 2-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 110+ очков за сезон. До рекорда Торнтона – 4 балла при 3 матчах до конца регулярки

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини дважды ассистировал Игорю Чернышову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4 Б). 

На счету 19-летнего канадца стало 110 (42+68) очков в 79 играх в сезоне при полезности «+7». 

Селебрини – 2-й игрок в истории «Шаркс», достигший отметки 110 баллов. Рекордом владеет Джо Торнтон (2006/07, 114 в 82, 22+92). 

До конца регулярки калифорнийцам осталось провести 3 матча – против «Нэшвилла», «Чикаго» и «Виннипега» (все в гостях). 

Когда Овечкин завершит карьеру?4703 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoДжо Торнтон
logoСан-Хосе
рейтинги
logoНХЛ
logoВанкувер
logoМакклин Селебрини
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же все-таки важно бывает в 18 лет ты приезжаешь в лигу, или в 19-20
И насколько уникален Кросби, который в 18 лет начав играть, выбил 102 очка, а на второй год 120.
Даже МакДи, если бы не травма, шел на 85-90 очков в 18.
Селебрини в прошлом году меньше 65 набрал и не производил впечатление человека, кто на второй сезон будет просто разрывать лигу.

Ови в 20 просто взорвал лигу, интересно, доминировал бы он в 18 или 19
Ответ Febanacci-88
Главное что бы у Селебрини как у Кросби не пошли сплошь травмы
Ответ Алексей Райский_1117028829
Кросби, кстати, после 2013 практически не ломался
Не знаю что произошло, но за последние 12 лет у него 1-2 небольших травмы, практически железный человек
Отличный сезон для Селебрини, но для плей-офф "Шаркс" не хватило, опыта в первую очередь, молодая по возрасту команда, но с прошлым сезоном разница существенная у Сан-Хосе.
Что интересно, стал играть экономней. В прошлом сезоне носился, как угорелый.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Селебрини вышел на 2-е место в истории «Сан-Хосе» по очкам за сезон (105). До рекорда Торнтона – 9 баллов, «Шаркс» сыграют еще 9 матчей
2 апреля, 07:21
Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон. Он повторил результат Эрика Карлссона (101), рекорд у Торнтона (114)
31 марта, 04:45
Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
31 марта, 04:20
Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона
15 марта, 06:58
Рекомендуем
Главные новости
