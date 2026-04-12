Селебрини – 2-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 110+ очков за сезон. До рекорда Торнтона – 4 балла при 3 матчах до конца регулярки
Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини дважды ассистировал Игорю Чернышову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4 Б).
На счету 19-летнего канадца стало 110 (42+68) очков в 79 играх в сезоне при полезности «+7».
Селебрини – 2-й игрок в истории «Шаркс», достигший отметки 110 баллов. Рекордом владеет Джо Торнтон (2006/07, 114 в 82, 22+92).
До конца регулярки калифорнийцам осталось провести 3 матча – против «Нэшвилла», «Чикаго» и «Виннипега» (все в гостях).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
И насколько уникален Кросби, который в 18 лет начав играть, выбил 102 очка, а на второй год 120.
Даже МакДи, если бы не травма, шел на 85-90 очков в 18.
Селебрини в прошлом году меньше 65 набрал и не производил впечатление человека, кто на второй сезон будет просто разрывать лигу.
Ови в 20 просто взорвал лигу, интересно, доминировал бы он в 18 или 19
Не знаю что произошло, но за последние 12 лет у него 1-2 небольших травмы, практически железный человек