Селебрини – 2-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 110+ очков за сезон. До рекорда Торнтона – 4 балла при 3 матчах до конца регулярки

Макклин Селебрини – 2-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 110 очков за сезон.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини дважды ассистировал Игорю Чернышову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (3:4 Б).

На счету 19-летнего канадца стало 110 (42+68) очков в 79 играх в сезоне при полезности «+7».

Селебрини – 2-й игрок в истории «Шаркс», достигший отметки 110 баллов. Рекордом владеет Джо Торнтон (2006/07, 114 в 82, 22+92).

До конца регулярки калифорнийцам осталось провести 3 матча – против «Нэшвилла», «Чикаго» и «Виннипега» (все в гостях).