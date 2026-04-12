Чернышов сделал дубль в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой. У него 7+9 в 25 играх в сезоне

Игорь Чернышов сделал дубль в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой.

Форвард «Сан-Хосе » Игорь Чернышов сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (3:4 Б) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 25 играх при полезности «+1».

Сегодня Чернышов (17:59, 0:31 – в большинстве) завершил встречу с «+2». Он реализовал 2 из 4 бросков в створ, сделал 2 блока и 1 перехват при 1 потере.

Свой буллит в серии нападающий не реализовал.