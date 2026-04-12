«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 7-й раз подряд. Команда Макдэвида и Драйзайтля доходила до финала Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах

«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 7-й раз подряд.

«Эдмонтон » вышел в плей-офф НХЛ , несмотря на поражение от «Лос-Анджелеса» (0:1) в регулярном чемпионате.

Путевку в розыгрыш Кубка Стэнли «Ойлерс» принесло поражение «Виннипега» от «Филадельфии» (1:7).

«Нефтяники» сыграют в плей-офф в 7-м сезоне подряд. В двух предыдущих сезонах команда с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в составе доходила до финала Кубка Стэнли, где оба раза уступила «Флориде» (не попавшей в розыгрыш этого года).

С 90 очками в 80 играх канадский клуб занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе.