«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 7-й раз подряд. Команда Макдэвида и Драйзайтля доходила до финала Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах
«Эдмонтон» вышел в плей-офф НХЛ, несмотря на поражение от «Лос-Анджелеса» (0:1) в регулярном чемпионате.
Путевку в розыгрыш Кубка Стэнли «Ойлерс» принесло поражение «Виннипега» от «Филадельфии» (1:7).
«Нефтяники» сыграют в плей-офф в 7-м сезоне подряд. В двух предыдущих сезонах команда с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в составе доходила до финала Кубка Стэнли, где оба раза уступила «Флориде» (не попавшей в розыгрыш этого года).
С 90 очками в 80 играх канадский клуб занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Почти невероятная мечта: встреча Аваланш и Ойлерс в первом раунде. Но увы, Лавины технично сольются Эдмонтону в личной встрече. На всякий случай.
Думаю, любой на их месте так бы сделал. Играть в первом раунде с финалистом последних двух розыгрышей во главе с лучшим игроком мира (а в любой момент и Драйзайтль может подключиться) - сомнительное удовольствие.
криптонита нет в лице Флориды, но там может быть другой титан, Драйзайтля не будет вот это реально потеря для нефти
Ждём подвиги Нерса в ПО
И Жарре😬
