  • «Эдмонтон» вышел в плей-офф в 7-й раз подряд. Команда Макдэвида и Драйзайтля доходила до финала Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах
15

«Эдмонтон» вышел в плей-офф НХЛ, несмотря на поражение от «Лос-Анджелеса» (0:1) в регулярном чемпионате. 

Путевку в розыгрыш Кубка Стэнли «Ойлерс» принесло поражение «Виннипега» от «Филадельфии» (1:7). 

«Нефтяники» сыграют в плей-офф в 7-м сезоне подряд. В двух предыдущих сезонах команда с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в составе доходила до финала Кубка Стэнли, где оба раза уступила «Флориде» (не попавшей в розыгрыш этого года). 

С 90 очками в 80 играх канадский клуб занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. 

Когда Овечкин завершит карьеру?4703 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Почти невероятная мечта: встреча Аваланш и Ойлерс в первом раунде. Но увы, Лавины технично сольются Эдмонтону в личной встрече. На всякий случай.
Ответ Хаскерс
Думаю, любой на их месте так бы сделал. Играть в первом раунде с финалистом последних двух розыгрышей во главе с лучшим игроком мира (а в любой момент и Драйзайтль может подключиться) - сомнительное удовольствие.
криптонита нет в лице Флориды, но там может быть другой титан, Драйзайтля не будет вот это реально потеря для нефти
Ждём подвиги Нерса в ПО
Ответ Юрий Богданов
И Жарре😬
